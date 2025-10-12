- Crescimento
Negociações:
639
Negociações com lucro:
371 (58.05%)
Negociações com perda:
268 (41.94%)
Melhor negociação:
198.87 USD
Pior negociação:
-87.02 USD
Lucro bruto:
4 265.02 USD (88 793 pips)
Perda bruta:
-3 239.69 USD (69 439 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (36.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
322.15 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
86.08%
Depósito máximo carregado:
39.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
60
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.12
Negociações longas:
285 (44.60%)
Negociações curtas:
354 (55.40%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
1.60 USD
Lucro médio:
11.50 USD
Perda média:
-12.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-192.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-192.31 USD (6)
Crescimento mensal:
16.64%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
248.63 USD (11.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.06% (248.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.84% (322.13 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|147
|GBPJPY
|115
|GBPUSD
|102
|EURJPY
|101
|USDJPY
|97
|EURUSD
|72
|archived
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|227
|GBPJPY
|212
|GBPUSD
|-23
|EURJPY
|103
|USDJPY
|147
|EURUSD
|12
|archived
|347
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|4.4K
|GBPUSD
|-2.3K
|EURJPY
|2.3K
|USDJPY
|3.5K
|EURUSD
|188
|archived
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 41
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 9
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
JustForex-Demo
|0.00 × 2
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Hedging correlation expert advisor
5 pairs : EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDJPY

