Agung Setyohadi

EA RDIP HPro 5P

Agung Setyohadi
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 67%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
639
Negociações com lucro:
371 (58.05%)
Negociações com perda:
268 (41.94%)
Melhor negociação:
198.87 USD
Pior negociação:
-87.02 USD
Lucro bruto:
4 265.02 USD (88 793 pips)
Perda bruta:
-3 239.69 USD (69 439 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (36.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
322.15 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
86.08%
Depósito máximo carregado:
39.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
60
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.12
Negociações longas:
285 (44.60%)
Negociações curtas:
354 (55.40%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
1.60 USD
Lucro médio:
11.50 USD
Perda média:
-12.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-192.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-192.31 USD (6)
Crescimento mensal:
16.64%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
248.63 USD (11.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.06% (248.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.84% (322.13 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 147
GBPJPY 115
GBPUSD 102
EURJPY 101
USDJPY 97
EURUSD 72
archived 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 227
GBPJPY 212
GBPUSD -23
EURJPY 103
USDJPY 147
EURUSD 12
archived 347
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 11K
GBPJPY 4.4K
GBPUSD -2.3K
EURJPY 2.3K
USDJPY 3.5K
EURUSD 188
archived 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +198.87 USD
Pior negociação: -87 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +36.64 USD
Máxima perda consecutiva: -192.31 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ATFXGM9-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
ICTrading-Live31
0.00 × 41
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 9
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 2
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
Tickmill02-Live
0.00 × 3
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 18
JustForex-Demo
0.00 × 2
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Hedging correlation expert advisor

5 pairs : EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDJPY

Sem comentários
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.15 06:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 10:00
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 10:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 10:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.13 10:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.12 02:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 02:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 02:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.12 02:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 02:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
