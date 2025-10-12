- Incremento
Total de Trades:
639
Transacciones Rentables:
371 (58.05%)
Transacciones Irrentables:
268 (41.94%)
Mejor transacción:
198.87 USD
Peor transacción:
-87.02 USD
Beneficio Bruto:
4 265.02 USD (88 793 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 239.69 USD (69 439 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (36.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
322.15 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
86.08%
Carga máxima del depósito:
39.83%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
60
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.12
Transacciones Largas:
285 (44.60%)
Transacciones Cortas:
354 (55.40%)
Factor de Beneficio:
1.32
Beneficio Esperado:
1.60 USD
Beneficio medio:
11.50 USD
Pérdidas medias:
-12.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-192.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-192.31 USD (6)
Crecimiento al mes:
16.64%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
248.63 USD (11.09%)
Reducción relativa:
De balance:
9.06% (248.63 USD)
De fondos:
31.84% (322.13 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|147
|GBPJPY
|115
|GBPUSD
|102
|EURJPY
|101
|USDJPY
|97
|EURUSD
|72
|archived
|5
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|227
|GBPJPY
|212
|GBPUSD
|-23
|EURJPY
|103
|USDJPY
|147
|EURUSD
|12
|archived
|347
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|4.4K
|GBPUSD
|-2.3K
|EURJPY
|2.3K
|USDJPY
|3.5K
|EURUSD
|188
|archived
|0
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +198.87 USD
Peor transacción: -87 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +36.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -192.31 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
otros 533...
Hedging correlation expert advisor
5 pairs : EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDJPY
No hay comentarios
