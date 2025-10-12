SeñalesSecciones
Agung Setyohadi

EA RDIP HPro 5P

Agung Setyohadi
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 67%
FBS-Real-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
639
Transacciones Rentables:
371 (58.05%)
Transacciones Irrentables:
268 (41.94%)
Mejor transacción:
198.87 USD
Peor transacción:
-87.02 USD
Beneficio Bruto:
4 265.02 USD (88 793 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 239.69 USD (69 439 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (36.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
322.15 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
86.08%
Carga máxima del depósito:
39.83%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
60
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.12
Transacciones Largas:
285 (44.60%)
Transacciones Cortas:
354 (55.40%)
Factor de Beneficio:
1.32
Beneficio Esperado:
1.60 USD
Beneficio medio:
11.50 USD
Pérdidas medias:
-12.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-192.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-192.31 USD (6)
Crecimiento al mes:
16.64%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
248.63 USD (11.09%)
Reducción relativa:
De balance:
9.06% (248.63 USD)
De fondos:
31.84% (322.13 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 147
GBPJPY 115
GBPUSD 102
EURJPY 101
USDJPY 97
EURUSD 72
archived 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 227
GBPJPY 212
GBPUSD -23
EURJPY 103
USDJPY 147
EURUSD 12
archived 347
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 11K
GBPJPY 4.4K
GBPUSD -2.3K
EURJPY 2.3K
USDJPY 3.5K
EURUSD 188
archived 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +198.87 USD
Peor transacción: -87 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +36.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -192.31 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ATFXGM9-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
ICTrading-Live31
0.00 × 41
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 9
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 2
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 8
Tickmill02-Live
0.00 × 3
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 3
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 18
JustForex-Demo
0.00 × 2
otros 533...
Hedging correlation expert advisor

5 pairs : EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDJPY

No hay comentarios
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.15 06:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 01:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 10:00
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 07:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 10:24
Share of trading days is too low
2025.10.13 10:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.13 10:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.12 02:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 02:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.12 02:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.12 02:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.12 02:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
