交易:
639
盈利交易:
371 (58.05%)
亏损交易:
268 (41.94%)
最好交易:
198.87 USD
最差交易:
-87.02 USD
毛利:
4 265.02 USD (88 793 pips)
毛利亏损:
-3 239.69 USD (69 439 pips)
最大连续赢利:
16 (36.64 USD)
最大连续盈利:
322.15 USD (3)
夏普比率:
0.09
交易活动:
86.08%
最大入金加载:
39.83%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
59
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.12
长期交易:
285 (44.60%)
短期交易:
354 (55.40%)
利润因子:
1.32
预期回报:
1.60 USD
平均利润:
11.50 USD
平均损失:
-12.09 USD
最大连续失误:
6 (-192.31 USD)
最大连续亏损:
-192.31 USD (6)
每月增长:
16.64%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
248.63 USD (11.09%)
相对跌幅:
结余:
9.06% (248.63 USD)
净值:
31.84% (322.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|147
|GBPJPY
|115
|GBPUSD
|102
|EURJPY
|101
|USDJPY
|97
|EURUSD
|72
|archived
|5
|





|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|227
|GBPJPY
|212
|GBPUSD
|-23
|EURJPY
|103
|USDJPY
|147
|EURUSD
|12
|archived
|347






|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|GBPJPY
|4.4K
|GBPUSD
|-2.3K
|EURJPY
|2.3K
|USDJPY
|3.5K
|EURUSD
|188
|archived
|0






最好交易: +198.87 USD
最差交易: -87 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +36.64 USD
最大连续亏损: -192.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 41
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 9
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 3
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
JustForex-Demo
|0.00 × 2
Hedging correlation expert advisor
5 pairs : EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD, USDJPY
没有评论
