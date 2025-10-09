シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SigmaWave FXMetal
Annunziato Cocciolo

SigmaWave FXMetal

Annunziato Cocciolo
レビュー0件
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -65%
RoboForex-ECN
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
320
利益トレード:
203 (63.43%)
損失トレード:
117 (36.56%)
ベストトレード:
68.50 USD
最悪のトレード:
-123.46 USD
総利益:
599.27 USD (46 427 pips)
総損失:
-1 048.40 USD (123 035 pips)
最大連続の勝ち:
14 (95.00 USD)
最大連続利益:
95.00 USD (14)
シャープレシオ:
-0.10
取引アクティビティ:
74.49%
最大入金額:
53.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
-0.84
長いトレード:
184 (57.50%)
短いトレード:
136 (42.50%)
プロフィットファクター:
0.57
期待されたペイオフ:
-1.40 USD
平均利益:
2.95 USD
平均損失:
-8.96 USD
最大連続の負け:
6 (-208.01 USD)
最大連続損失:
-249.67 USD (5)
月間成長:
-51.07%
アルゴリズム取引:
50%
残高によるドローダウン:
絶対:
454.52 USD
最大の:
536.36 USD (69.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.01% (536.37 USD)
エクイティによる:
45.37% (331.03 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 99
EURJPY 70
EURCAD 38
AUDUSD 28
GBPUSD 22
EURCHF 21
AUDJPY 20
USDCAD 8
GBPJPY 6
EURGBP 3
USDCHF 2
NZDUSD 1
USDJPY 1
EURUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -370
EURJPY 1
EURCAD -30
AUDUSD 2
GBPUSD -36
EURCHF 10
AUDJPY -11
USDCAD 0
GBPJPY -5
EURGBP -6
USDCHF 4
NZDUSD 0
USDJPY 1
EURUSD -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -71K
EURJPY 242
EURCAD -1.3K
AUDUSD 43
GBPUSD -2.1K
EURCHF 504
AUDJPY -1.3K
USDCAD -61
GBPJPY -519
EURGBP -475
USDCHF 307
NZDUSD 51
USDJPY 139
EURUSD -940
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ベストトレード: +68.50 USD
最悪のトレード: -123 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +95.00 USD
最大連続損失: -208.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VTindex-MT5
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
FXCC1-Trade
0.25 × 4
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.40 × 15
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.50 × 14
ICMarkets-MT5
0.63 × 16
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.09 × 512
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.58 × 648
Alpari-MT5
1.93 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.96 × 1666
55 より多く...
SigmaWave FXMetal is a quantitative trading signal focused on major FX pairs and precious metals.
The strategy combines mean-reversion logic with volatility-adaptive filters (sigma levels, AVWAP, and ATR guard-rails) to ensure consistent performance and controlled drawdowns.
The system targets a steady return of 3-5 % per month, maintaining low leverage and strict per-instrument risk limits.
Trading activity is fully automated, with multi-session execution and dynamic regime detection.
Built on discipline, data, and transparency — because long-term trust matters more than short-term gains.

For transparent performance updates and trading insights,
join our public Telegram channel: t.me/SigmaWaveFXMetal
(Informational only — no signals or investment advice.)

レビューなし
2025.12.19 15:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 10:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 16:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 12:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 19:21
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 13:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 11:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 07:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 15:34
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
