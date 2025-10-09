- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDCHF
|2
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|2
|XAUUSD
|1
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDCHF
|4
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|1
|XAUUSD
|-46
|EURJPY
|-1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDCHF
|307
|GBPJPY
|353
|USDCAD
|208
|XAUUSD
|-45K
|EURJPY
|-198
|AUDUSD
|117
|NZDUSD
|51
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 8
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.80 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.19 × 181
|
ICMarketsSC-MT5
|1.20 × 56
|
FPMarkets-Live
|2.67 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.82 × 154
|
Alpari-MT5
|2.83 × 29
|
Exness-MT5Real10
|2.95 × 21
|
Exness-MT5Real5
|3.50 × 202
|
Exness-MT5Real33
|3.75 × 155
|
Exness-MT5Real28
|3.75 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real19
|4.00 × 44
|
BabilFinancial-LIVE
|4.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.25 × 48
|
OANDA-Live-1
|4.67 × 24
|
ECMarkets-Server
|4.83 × 52
|
VantageInternational-Live 8
|4.93 × 14
|
OctaFX-Real2
|5.04 × 28
|
FPMarketsLLC-Live
|5.55 × 84
SigmaWave FXMetal est un signal de trading quantitatif axé sur les principales paires FX et les métaux précieux.
La stratégie combine une logique de retour à la moyenne avec des filtres adaptatifs de volatilité (niveaux sigma, AVWAP et protections ATR) pour garantir des performances régulières et des drawdowns maîtrisés.
Le système vise un rendement stable de 3 à 5 % par mois, avec un effet de levier limité et une gestion du risque stricte par instrument.
L’activité est entièrement automatisée, avec exécution multi-session et détection dynamique du régime de marché.
Fondé sur la discipline, les données et la transparence — la confiance se construit sur la constance.
Pour des mises à jour transparentes et des informations sur la stratégie,
rejoignez notre canal Telegram public : t.me/SigmaWaveFXMetal
(À titre informatif uniquement – aucun signal ni conseil d’investissement.)
