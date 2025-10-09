SignauxSections
Annunziato Cocciolo

SigmaWave FXMetal

Annunziato Cocciolo
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
RoboForex-ECN
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10
Bénéfice trades:
8 (80.00%)
Perte trades:
2 (20.00%)
Meilleure transaction:
3.37 USD
Pire transaction:
-45.47 USD
Bénéfice brut:
8.92 USD (1 036 pips)
Perte brute:
-47.02 USD (45 627 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (5.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5.15 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.27
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
17.04%
Dernier trade:
32 il y a des minutes
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
-0.82
Longs trades:
3 (30.00%)
Courts trades:
7 (70.00%)
Facteur de profit:
0.19
Rendement attendu:
-3.81 USD
Bénéfice moyen:
1.12 USD
Perte moyenne:
-23.51 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-45.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-45.47 USD (1)
Croissance mensuelle:
-5.47%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
43.11 USD
Maximal:
46.42 USD (6.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.65% (46.45 USD)
Par fonds propres:
7.94% (55.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 2
GBPJPY 2
USDCAD 2
XAUUSD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
1 2
1 2
1 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 4
GBPJPY 2
USDCAD 1
XAUUSD -46
EURJPY -1
AUDUSD 1
NZDUSD 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 307
GBPJPY 353
USDCAD 208
XAUUSD -45K
EURJPY -198
AUDUSD 117
NZDUSD 51
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3.37 USD
Pire transaction: -45 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +5.15 USD
Perte consécutive maximale: -45.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 8
Pepperstone-MT5-Live01
0.80 × 5
ICMarketsEU-MT5-5
0.83 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
1.19 × 181
ICMarketsSC-MT5
1.20 × 56
FPMarkets-Live
2.67 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
2.82 × 154
Alpari-MT5
2.83 × 29
Exness-MT5Real10
2.95 × 21
Exness-MT5Real5
3.50 × 202
Exness-MT5Real33
3.75 × 155
Exness-MT5Real28
3.75 × 4
STARTRADERFinancial-Live
4.00 × 2
Exness-MT5Real19
4.00 × 44
BabilFinancial-LIVE
4.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
4.25 × 48
OANDA-Live-1
4.67 × 24
ECMarkets-Server
4.83 × 52
VantageInternational-Live 8
4.93 × 14
OctaFX-Real2
5.04 × 28
FPMarketsLLC-Live
5.55 × 84
16 plus...
SigmaWave FXMetal est un signal de trading quantitatif axé sur les principales paires FX et les métaux précieux.
La stratégie combine une logique de retour à la moyenne avec des filtres adaptatifs de volatilité (niveaux sigma, AVWAP et protections ATR) pour garantir des performances régulières et des drawdowns maîtrisés.
Le système vise un rendement stable de 3 à 5 % par mois, avec un effet de levier limité et une gestion du risque stricte par instrument.
L’activité est entièrement automatisée, avec exécution multi-session et détection dynamique du régime de marché.
Fondé sur la discipline, les données et la transparence — la confiance se construit sur la constance.


Pour des mises à jour transparentes et des informations sur la stratégie,
rejoignez notre canal Telegram public : t.me/SigmaWaveFXMetal
(À titre informatif uniquement – aucun signal ni conseil d’investissement.)

Aucun avis
2025.10.14 11:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 07:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 15:34
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 12:25
Share of trading days is too low
2025.10.10 12:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 14:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 14:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 14:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SigmaWave FXMetal
30 USD par mois
-5%
0
0
USD
658
USD
1
81%
10
80%
100%
0.18
-3.81
USD
8%
1:100
Copier

