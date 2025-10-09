SigmaWave FXMetal est un signal de trading quantitatif axé sur les principales paires FX et les métaux précieux.

La stratégie combine une logique de retour à la moyenne avec des filtres adaptatifs de volatilité (niveaux sigma, AVWAP et protections ATR) pour garantir des performances régulières et des drawdowns maîtrisés.

Le système vise un rendement stable de 3 à 5 % par mois, avec un effet de levier limité et une gestion du risque stricte par instrument.

L’activité est entièrement automatisée, avec exécution multi-session et détection dynamique du régime de marché.

Fondé sur la discipline, les données et la transparence — la confiance se construit sur la constance.





