|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|99
|EURJPY
|70
|EURCAD
|38
|AUDUSD
|28
|GBPUSD
|22
|EURCHF
|21
|AUDJPY
|20
|USDCAD
|8
|GBPJPY
|6
|EURGBP
|3
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-370
|EURJPY
|1
|EURCAD
|-30
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|-36
|EURCHF
|10
|AUDJPY
|-11
|USDCAD
|0
|GBPJPY
|-5
|EURGBP
|-6
|USDCHF
|4
|NZDUSD
|0
|USDJPY
|1
|EURUSD
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-71K
|EURJPY
|242
|EURCAD
|-1.3K
|AUDUSD
|43
|GBPUSD
|-2.1K
|EURCHF
|504
|AUDJPY
|-1.3K
|USDCAD
|-61
|GBPJPY
|-519
|EURGBP
|-475
|USDCHF
|307
|NZDUSD
|51
|USDJPY
|139
|EURUSD
|-940
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
FXCC1-Trade
|0.25 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.36 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 15
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 14
|
ICMarkets-MT5
|0.63 × 16
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.09 × 512
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.58 × 648
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.96 × 1666
SigmaWave FXMetal es una señal de trading cuantitativa centrada en los principales pares FX y metales preciosos.
La estrategia combina lógica de reversión a la media con filtros adaptativos de volatilidad (niveles sigma, AVWAP y barreras ATR) para garantizar un rendimiento constante y un drawdown controlado.
El sistema busca generar entre 3 y 5 % mensuales, con bajo apalancamiento y límites estrictos de riesgo por instrumento.
La operativa es totalmente automática, con ejecución multi-sesión y detección dinámica de régimen.
Basado en disciplina, datos y transparencia — la confianza se gana con resultados reales, no con promesas.
Para actualizaciones transparentes y análisis de rendimiento,
únete a nuestro canal público de Telegram: t.me/SigmaWaveFXMetal
(Solo informativo — sin señales ni consejos de inversión.)
