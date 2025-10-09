SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / SigmaWave FXMetal
Annunziato Cocciolo

SigmaWave FXMetal

Annunziato Cocciolo
0 comentarios
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -65%
RoboForex-ECN
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
320
Transacciones Rentables:
203 (63.43%)
Transacciones Irrentables:
117 (36.56%)
Mejor transacción:
68.50 USD
Peor transacción:
-123.46 USD
Beneficio Bruto:
599.27 USD (46 427 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 048.40 USD (123 035 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (95.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
95.00 USD (14)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Actividad comercial:
74.49%
Carga máxima del depósito:
53.50%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
-0.84
Transacciones Largas:
184 (57.50%)
Transacciones Cortas:
136 (42.50%)
Factor de Beneficio:
0.57
Beneficio Esperado:
-1.40 USD
Beneficio medio:
2.95 USD
Pérdidas medias:
-8.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-208.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-249.67 USD (5)
Crecimiento al mes:
-51.07%
Trading algorítmico:
50%
Reducción de balance:
Absoluto:
454.52 USD
Máxima:
536.36 USD (69.02%)
Reducción relativa:
De balance:
69.01% (536.37 USD)
De fondos:
45.37% (331.03 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 99
EURJPY 70
EURCAD 38
AUDUSD 28
GBPUSD 22
EURCHF 21
AUDJPY 20
USDCAD 8
GBPJPY 6
EURGBP 3
USDCHF 2
NZDUSD 1
USDJPY 1
EURUSD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -370
EURJPY 1
EURCAD -30
AUDUSD 2
GBPUSD -36
EURCHF 10
AUDJPY -11
USDCAD 0
GBPJPY -5
EURGBP -6
USDCHF 4
NZDUSD 0
USDJPY 1
EURUSD -9
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -71K
EURJPY 242
EURCAD -1.3K
AUDUSD 43
GBPUSD -2.1K
EURCHF 504
AUDJPY -1.3K
USDCAD -61
GBPJPY -519
EURGBP -475
USDCHF 307
NZDUSD 51
USDJPY 139
EURUSD -940
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +68.50 USD
Peor transacción: -123 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +95.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -208.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VTindex-MT5
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
FXCC1-Trade
0.25 × 4
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.40 × 15
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.50 × 14
ICMarkets-MT5
0.63 × 16
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.09 × 512
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.58 × 648
Alpari-MT5
1.93 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.96 × 1666
otros 55...
SigmaWave FXMetal es una señal de trading cuantitativa centrada en los principales pares FX y metales preciosos.
La estrategia combina lógica de reversión a la media con filtros adaptativos de volatilidad (niveles sigma, AVWAP y barreras ATR) para garantizar un rendimiento constante y un drawdown controlado.
El sistema busca generar entre 3 y 5 % mensuales, con bajo apalancamiento y límites estrictos de riesgo por instrumento.
La operativa es totalmente automática, con ejecución multi-sesión y detección dinámica de régimen.
Basado en disciplina, datos y transparencia — la confianza se gana con resultados reales, no con promesas.


Para actualizaciones transparentes y análisis de rendimiento,
únete a nuestro canal público de Telegram: t.me/SigmaWaveFXMetal
(Solo informativo — sin señales ni consejos de inversión.)


No hay comentarios
2025.12.19 15:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 10:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 16:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 12:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 19:21
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 13:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 11:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 07:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 15:34
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
