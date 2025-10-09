- 成长
交易:
316
盈利交易:
202 (63.92%)
亏损交易:
114 (36.08%)
最好交易:
68.50 USD
最差交易:
-123.46 USD
毛利:
593.73 USD (46 012 pips)
毛利亏损:
-1 043.52 USD (122 811 pips)
最大连续赢利:
14 (95.00 USD)
最大连续盈利:
95.00 USD (14)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
74.49%
最大入金加载:
53.50%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.84
长期交易:
182 (57.59%)
短期交易:
134 (42.41%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-1.42 USD
平均利润:
2.94 USD
平均损失:
-9.15 USD
最大连续失误:
6 (-208.01 USD)
最大连续亏损:
-249.67 USD (5)
每月增长:
-66.19%
算法交易:
50%
结余跌幅:
绝对:
454.52 USD
最大值:
536.36 USD (69.02%)
相对跌幅:
结余:
69.01% (536.37 USD)
净值:
45.37% (331.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|99
|EURJPY
|70
|EURCAD
|38
|AUDUSD
|27
|EURCHF
|21
|GBPUSD
|20
|AUDJPY
|19
|USDCAD
|8
|GBPJPY
|6
|EURGBP
|3
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-370
|EURJPY
|1
|EURCAD
|-30
|AUDUSD
|5
|EURCHF
|10
|GBPUSD
|-33
|AUDJPY
|-17
|USDCAD
|0
|GBPJPY
|-5
|EURGBP
|-6
|USDCHF
|4
|NZDUSD
|0
|USDJPY
|1
|EURUSD
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-71K
|EURJPY
|242
|EURCAD
|-1.3K
|AUDUSD
|147
|EURCHF
|504
|GBPUSD
|-1.9K
|AUDJPY
|-1.8K
|USDCAD
|-61
|GBPJPY
|-519
|EURGBP
|-475
|USDCHF
|307
|NZDUSD
|51
|USDJPY
|139
|EURUSD
|-940
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +68.50 USD
最差交易: -123 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +95.00 USD
最大连续亏损: -208.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
FXCC1-Trade
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ICTrading-MT5-4
|0.36 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 14
|
ICMarkets-MT5
|0.63 × 16
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.09 × 512
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.58 × 648
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.96 × 1666
SigmaWave FXMetal 是一个专注于主要外汇货币对和贵金属的量化交易信号。
策略结合均值回归逻辑与波动率自适应过滤器（σ 区间、AVWAP 及 ATR 防护），以确保稳定收益和受控回撤。
系统目标为每月实现稳定的 3–5 % 回报，保持低杠杆并对每个品种设定严格风险限额。
交易全程自动化，采用多时段执行和动态市场状态检测。
基于纪律、数据与透明度 — 信任源于长期稳定，而非短期收益。
获取透明的业绩更新与策略见解，
欢迎加入我们的公开 Telegram 频道：t.me/SigmaWaveFXMetal
（仅供信息参考，不提供交易信号或投资建议。）
