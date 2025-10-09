信号部分
信号 / MetaTrader 5 / SigmaWave FXMetal
Annunziato Cocciolo

SigmaWave FXMetal

Annunziato Cocciolo
增长自 2025 -65%
RoboForex-ECN
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
316
盈利交易:
202 (63.92%)
亏损交易:
114 (36.08%)
最好交易:
68.50 USD
最差交易:
-123.46 USD
毛利:
593.73 USD (46 012 pips)
毛利亏损:
-1 043.52 USD (122 811 pips)
最大连续赢利:
14 (95.00 USD)
最大连续盈利:
95.00 USD (14)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
74.49%
最大入金加载:
53.50%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.84
长期交易:
182 (57.59%)
短期交易:
134 (42.41%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-1.42 USD
平均利润:
2.94 USD
平均损失:
-9.15 USD
最大连续失误:
6 (-208.01 USD)
最大连续亏损:
-249.67 USD (5)
每月增长:
-66.19%
算法交易:
50%
结余跌幅:
绝对:
454.52 USD
最大值:
536.36 USD (69.02%)
相对跌幅:
结余:
69.01% (536.37 USD)
净值:
45.37% (331.03 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 99
EURJPY 70
EURCAD 38
AUDUSD 27
EURCHF 21
GBPUSD 20
AUDJPY 19
USDCAD 8
GBPJPY 6
EURGBP 3
USDCHF 2
NZDUSD 1
USDJPY 1
EURUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -370
EURJPY 1
EURCAD -30
AUDUSD 5
EURCHF 10
GBPUSD -33
AUDJPY -17
USDCAD 0
GBPJPY -5
EURGBP -6
USDCHF 4
NZDUSD 0
USDJPY 1
EURUSD -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -71K
EURJPY 242
EURCAD -1.3K
AUDUSD 147
EURCHF 504
GBPUSD -1.9K
AUDJPY -1.8K
USDCAD -61
GBPJPY -519
EURGBP -475
USDCHF 307
NZDUSD 51
USDJPY 139
EURUSD -940
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +68.50 USD
最差交易: -123 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +95.00 USD
最大连续亏损: -208.01 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VTindex-MT5
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
FXCC1-Trade
0.25 × 4
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.50 × 14
ICMarkets-MT5
0.63 × 16
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.09 × 512
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.58 × 648
Alpari-MT5
1.93 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.96 × 1666
55 更多...
SigmaWave FXMetal 是一个专注于主要外汇货币对和贵金属的量化交易信号。
策略结合均值回归逻辑与波动率自适应过滤器（σ 区间、AVWAP 及 ATR 防护），以确保稳定收益和受控回撤。
系统目标为每月实现稳定的 3–5 % 回报，保持低杠杆并对每个品种设定严格风险限额。
交易全程自动化，采用多时段执行和动态市场状态检测。
基于纪律、数据与透明度 — 信任源于长期稳定，而非短期收益。


获取透明的业绩更新与策略见解，
欢迎加入我们的公开 Telegram 频道：t.me/SigmaWaveFXMetal
（仅供信息参考，不提供交易信号或投资建议。）

2025.12.19 15:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 10:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 16:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 12:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 19:21
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 13:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 11:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 07:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 15:34
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
