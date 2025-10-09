СигналыРазделы
SigmaWave FXMetal
Annunziato Cocciolo

SigmaWave FXMetal

Annunziato Cocciolo
0 отзывов
11 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -65%
RoboForex-ECN
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
316
Прибыльных трейдов:
202 (63.92%)
Убыточных трейдов:
114 (36.08%)
Лучший трейд:
68.50 USD
Худший трейд:
-123.46 USD
Общая прибыль:
593.73 USD (46 012 pips)
Общий убыток:
-1 043.52 USD (122 811 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (95.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.00 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
73.36%
Макс. загрузка депозита:
53.50%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-0.84
Длинных трейдов:
182 (57.59%)
Коротких трейдов:
134 (42.41%)
Профит фактор:
0.57
Мат. ожидание:
-1.42 USD
Средняя прибыль:
2.94 USD
Средний убыток:
-9.15 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-208.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-249.67 USD (5)
Прирост в месяц:
-66.19%
Алготрейдинг:
50%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
454.52 USD
Максимальная:
536.36 USD (69.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.01% (536.37 USD)
По эквити:
45.37% (331.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 99
EURJPY 70
EURCAD 38
AUDUSD 27
EURCHF 21
GBPUSD 20
AUDJPY 19
USDCAD 8
GBPJPY 6
EURGBP 3
USDCHF 2
NZDUSD 1
USDJPY 1
EURUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -370
EURJPY 1
EURCAD -30
AUDUSD 5
EURCHF 10
GBPUSD -33
AUDJPY -17
USDCAD 0
GBPJPY -5
EURGBP -6
USDCHF 4
NZDUSD 0
USDJPY 1
EURUSD -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -71K
EURJPY 242
EURCAD -1.3K
AUDUSD 147
EURCHF 504
GBPUSD -1.9K
AUDJPY -1.8K
USDCAD -61
GBPJPY -519
EURGBP -475
USDCHF 307
NZDUSD 51
USDJPY 139
EURUSD -940
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +68.50 USD
Худший трейд: -123 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +95.00 USD
Макс. убыток в серии: -208.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
FXCC1-Trade
0.25 × 4
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.50 × 14
ICMarkets-MT5
0.63 × 16
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.09 × 512
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.58 × 648
Alpari-MT5
1.93 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.96 × 1666
еще 55...
SigmaWave FXMetal — это количественный торговый сигнал, ориентированный на основные валютные пары FX и драгоценные металлы.
Стратегия сочетает логику возврата к среднему с волатильно-адаптивными фильтрами (уровни σ, AVWAP и ограничители ATR), обеспечивая стабильную доходность и контролируемые просадки.
Система нацелена на устойчивую прибыль 3–5 % в месяц при низком плече и строгих лимитах риска по каждому инструменту.
Торговля полностью автоматизирована, используется многосессионное исполнение и динамическое определение рыночных режимов.
Основано на дисциплине, данных и прозрачности — доверие создаётся постоянством, а не обещаниями.


Для получения прозрачных обновлений и аналитики,
присоединяйтесь к нашему открытому каналу Telegram: t.me/SigmaWaveFXMetal
(Только информационные материалы — без торговых сигналов или рекомендаций.)

Нет отзывов
2025.12.19 15:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 10:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 16:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 12:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 19:21
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 13:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 11:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 07:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 15:34
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
