|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|99
|EURJPY
|70
|EURCAD
|38
|AUDUSD
|27
|EURCHF
|21
|GBPUSD
|20
|AUDJPY
|19
|USDCAD
|8
|GBPJPY
|6
|EURGBP
|3
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-370
|EURJPY
|1
|EURCAD
|-30
|AUDUSD
|5
|EURCHF
|10
|GBPUSD
|-33
|AUDJPY
|-17
|USDCAD
|0
|GBPJPY
|-5
|EURGBP
|-6
|USDCHF
|4
|NZDUSD
|0
|USDJPY
|1
|EURUSD
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-71K
|EURJPY
|242
|EURCAD
|-1.3K
|AUDUSD
|147
|EURCHF
|504
|GBPUSD
|-1.9K
|AUDJPY
|-1.8K
|USDCAD
|-61
|GBPJPY
|-519
|EURGBP
|-475
|USDCHF
|307
|NZDUSD
|51
|USDJPY
|139
|EURUSD
|-940
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
FXCC1-Trade
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ICTrading-MT5-4
|0.36 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 14
|
ICMarkets-MT5
|0.63 × 16
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.09 × 512
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.58 × 648
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.96 × 1666
SigmaWave FXMetal — это количественный торговый сигнал, ориентированный на основные валютные пары FX и драгоценные металлы.
Стратегия сочетает логику возврата к среднему с волатильно-адаптивными фильтрами (уровни σ, AVWAP и ограничители ATR), обеспечивая стабильную доходность и контролируемые просадки.
Система нацелена на устойчивую прибыль 3–5 % в месяц при низком плече и строгих лимитах риска по каждому инструменту.
Торговля полностью автоматизирована, используется многосессионное исполнение и динамическое определение рыночных режимов.
Основано на дисциплине, данных и прозрачности — доверие создаётся постоянством, а не обещаниями.
Для получения прозрачных обновлений и аналитики,
присоединяйтесь к нашему открытому каналу Telegram: t.me/SigmaWaveFXMetal
(Только информационные материалы — без торговых сигналов или рекомендаций.)
