- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|99
|EURJPY
|70
|EURCAD
|38
|AUDUSD
|29
|GBPUSD
|23
|EURCHF
|21
|AUDJPY
|20
|USDCAD
|8
|GBPJPY
|6
|EURGBP
|3
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|1
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-370
|EURJPY
|1
|EURCAD
|-30
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|-46
|EURCHF
|10
|AUDJPY
|-11
|USDCAD
|0
|GBPJPY
|-5
|EURGBP
|-6
|USDCHF
|4
|NZDUSD
|0
|USDJPY
|1
|EURUSD
|-9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-71K
|EURJPY
|242
|EURCAD
|-1.3K
|AUDUSD
|88
|GBPUSD
|-2.6K
|EURCHF
|504
|AUDJPY
|-1.3K
|USDCAD
|-61
|GBPJPY
|-519
|EURGBP
|-475
|USDCHF
|307
|NZDUSD
|51
|USDJPY
|139
|EURUSD
|-940
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
FXCC1-Trade
|0.25 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.36 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.40 × 15
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 14
|
ICMarkets-MT5
|0.63 × 16
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.09 × 512
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.58 × 648
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.96 × 1666
SigmaWave FXMetal ist ein quantitatives Handelssignal für Haupt-FX-Paare und Edelmetalle.
Die Strategie kombiniert Mean-Reversion-Logik mit volatilitätsadaptiven Filtern (Sigma-Niveaus, AVWAP und ATR-Schutz), um konstante Ergebnisse und kontrollierte Drawdowns zu erzielen.
Das System strebt eine stabile Rendite von 3-5 % pro Monat an, bei geringer Hebelwirkung und striktem Risikomanagement je Instrument.
Der Handel ist vollständig automatisiert, mit Multi-Session-Ausführung und dynamischer Regimerkennung.
Auf Disziplin, Daten und Transparenz gebaut — weil Vertrauen wichtiger ist als kurzfristige Gewinne.
Für transparente Leistungs-Updates und Marktkommentare,
besuchen Sie unseren öffentlichen Telegram-Kanal: t.me/SigmaWaveFXMetal
(Nur zu Informationszwecken – keine Handelssignale oder Anlageberatung.)
