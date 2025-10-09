Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VTindex-MT5 0.00 × 1 StriforLLC-Live 0.00 × 1 Tradestone-Real 0.00 × 1 RoboMarketsDE-ECN 0.20 × 5 FXCC1-Trade 0.25 × 4 ICTrading-MT5-4 0.36 × 36 VantageFXInternational-Live 0.38 × 48 FusionMarkets-Live 0.40 × 15 ForexTimeFXTM-Live01 0.49 × 49 Exness-MT5Real7 0.50 × 14 ICMarkets-MT5 0.63 × 16 FIBOGroup-MT5 Server 0.67 × 3 Alpari-Real01 0.86 × 42 ScopeMarkets-Live 0.91 × 107 Exness-MT5Real8 0.92 × 106 BlackBullMarkets-Live 0.97 × 136 RannForex-Server 0.99 × 73 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 1.09 × 512 ForexClub-MT5 Real Server 1.16 × 202 ICMarketsEU-MT5-2 1.41 × 141 Teletrade-Sharp ECN 1.49 × 109 ICMarketsSC-MT5-2 1.58 × 648 Alpari-MT5 1.93 × 46 ICMarketsSC-MT5 1.96 × 1666 noch 55 ... Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen