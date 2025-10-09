SignaleKategorien
Annunziato Cocciolo

SigmaWave FXMetal

Annunziato Cocciolo
0 Bewertungen
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -66%
RoboForex-ECN
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
322
Gewinntrades:
204 (63.35%)
Verlusttrades:
118 (36.65%)
Bester Trade:
68.50 USD
Schlechtester Trade:
-123.46 USD
Bruttoprofit:
600.18 USD (46 472 pips)
Bruttoverlust:
-1 058.69 USD (123 526 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (95.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
95.00 USD (14)
Sharpe Ratio:
-0.11
Trading-Aktivität:
74.49%
Max deposit load:
53.50%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.85
Long-Positionen:
185 (57.45%)
Short-Positionen:
137 (42.55%)
Profit-Faktor:
0.57
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-208.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-249.67 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-19.71%
Algo-Trading:
50%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
459.41 USD
Maximaler:
541.25 USD (69.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.64% (541.28 USD)
Kapital:
45.37% (331.03 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 99
EURJPY 70
EURCAD 38
AUDUSD 29
GBPUSD 23
EURCHF 21
AUDJPY 20
USDCAD 8
GBPJPY 6
EURGBP 3
USDCHF 2
NZDUSD 1
USDJPY 1
EURUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -370
EURJPY 1
EURCAD -30
AUDUSD 3
GBPUSD -46
EURCHF 10
AUDJPY -11
USDCAD 0
GBPJPY -5
EURGBP -6
USDCHF 4
NZDUSD 0
USDJPY 1
EURUSD -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -71K
EURJPY 242
EURCAD -1.3K
AUDUSD 88
GBPUSD -2.6K
EURCHF 504
AUDJPY -1.3K
USDCAD -61
GBPJPY -519
EURGBP -475
USDCHF 307
NZDUSD 51
USDJPY 139
EURUSD -940
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +68.50 USD
Schlechtester Trade: -123 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +95.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -208.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VTindex-MT5
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
FXCC1-Trade
0.25 × 4
ICTrading-MT5-4
0.36 × 36
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
FusionMarkets-Live
0.40 × 15
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
Exness-MT5Real7
0.50 × 14
ICMarkets-MT5
0.63 × 16
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.09 × 512
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.58 × 648
Alpari-MT5
1.93 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.96 × 1666
noch 55 ...
SigmaWave FXMetal ist ein quantitatives Handelssignal für Haupt-FX-Paare und Edelmetalle.
Die Strategie kombiniert Mean-Reversion-Logik mit volatilitätsadaptiven Filtern (Sigma-Niveaus, AVWAP und ATR-Schutz), um konstante Ergebnisse und kontrollierte Drawdowns zu erzielen.
Das System strebt eine stabile Rendite von 3-5 % pro Monat an, bei geringer Hebelwirkung und striktem Risikomanagement je Instrument.
Der Handel ist vollständig automatisiert, mit Multi-Session-Ausführung und dynamischer Regimerkennung.
Auf Disziplin, Daten und Transparenz gebaut — weil Vertrauen wichtiger ist als kurzfristige Gewinne.


Für transparente Leistungs-Updates und Marktkommentare,
besuchen Sie unseren öffentlichen Telegram-Kanal: t.me/SigmaWaveFXMetal
(Nur zu Informationszwecken – keine Handelssignale oder Anlageberatung.)

Keine Bewertungen
2025.12.19 15:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.27 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 10:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 16:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 12:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 19:21
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 12:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 13:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 11:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 07:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 15:34
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
