Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
SigmaWave FXMetal is a quantitative trading signal focused on major FX pairs and precious metals.
The strategy combines mean-reversion logic with volatility-adaptive filters (sigma levels, AVWAP, and ATR guard-rails) to ensure consistent performance and controlled drawdowns.
The system targets a steady return of 3-5 % per month, maintaining low leverage and strict per-instrument risk limits.
Trading activity is fully automated, with multi-session execution and dynamic regime detection.
Built on discipline, data, and transparency — because long-term trust matters more than short-term gains.
For transparent performance updates and trading insights,
join our public Telegram channel: t.me/SigmaWaveFXMetal
(Informational only — no signals or investment advice.)
