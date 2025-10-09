- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
690
利益トレード:
564 (81.73%)
損失トレード:
126 (18.26%)
ベストトレード:
79.85 USD
最悪のトレード:
-28.72 USD
総利益:
1 794.80 USD (138 736 pips)
総損失:
-749.59 USD (83 439 pips)
最大連続の勝ち:
41 (54.85 USD)
最大連続利益:
101.49 USD (4)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.71%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
12.50
長いトレード:
335 (48.55%)
短いトレード:
355 (51.45%)
プロフィットファクター:
2.39
期待されたペイオフ:
1.51 USD
平均利益:
3.18 USD
平均損失:
-5.95 USD
最大連続の負け:
4 (-72.36 USD)
最大連続損失:
-72.36 USD (4)
月間成長:
2.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
83.61 USD (0.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.79% (83.61 USD)
エクイティによる:
8.85% (900.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|172
|GBPNZD-VIP
|142
|EURJPY-VIP
|92
|USDCHF-VIP
|75
|AUDSGD-VIP
|72
|AUDCAD-VIP
|61
|AUDUSD-VIP
|36
|AUDCHF-VIP
|33
|EURCHF-VIP
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|211
|GBPNZD-VIP
|307
|EURJPY-VIP
|63
|USDCHF-VIP
|83
|AUDSGD-VIP
|61
|AUDCAD-VIP
|81
|AUDUSD-VIP
|81
|AUDCHF-VIP
|115
|EURCHF-VIP
|44
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|9.8K
|GBPNZD-VIP
|13K
|EURJPY-VIP
|5.8K
|USDCHF-VIP
|4.5K
|AUDSGD-VIP
|4K
|AUDCAD-VIP
|5.6K
|AUDUSD-VIP
|5.1K
|AUDCHF-VIP
|6.2K
|EURCHF-VIP
|2.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +79.85 USD
最悪のトレード: -29 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +54.85 USD
最大連続損失: -72.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
10%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
12
100%
690
81%
100%
2.39
1.51
USD
USD
9%
1:500