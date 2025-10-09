シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / STEVE_K RTLKS_10YR_1_2M_USDSGD VT597
Yui Ming Wan

STEVE_K RTLKS_10YR_1_2M_USDSGD VT597

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 10%
VTMarkets-Live 7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
690
利益トレード:
564 (81.73%)
損失トレード:
126 (18.26%)
ベストトレード:
79.85 USD
最悪のトレード:
-28.72 USD
総利益:
1 794.80 USD (138 736 pips)
総損失:
-749.59 USD (83 439 pips)
最大連続の勝ち:
41 (54.85 USD)
最大連続利益:
101.49 USD (4)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.71%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
12.50
長いトレード:
335 (48.55%)
短いトレード:
355 (51.45%)
プロフィットファクター:
2.39
期待されたペイオフ:
1.51 USD
平均利益:
3.18 USD
平均損失:
-5.95 USD
最大連続の負け:
4 (-72.36 USD)
最大連続損失:
-72.36 USD (4)
月間成長:
2.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
83.61 USD (0.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.79% (83.61 USD)
エクイティによる:
8.85% (900.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD-VIP 172
GBPNZD-VIP 142
EURJPY-VIP 92
USDCHF-VIP 75
AUDSGD-VIP 72
AUDCAD-VIP 61
AUDUSD-VIP 36
AUDCHF-VIP 33
EURCHF-VIP 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD-VIP 211
GBPNZD-VIP 307
EURJPY-VIP 63
USDCHF-VIP 83
AUDSGD-VIP 61
AUDCAD-VIP 81
AUDUSD-VIP 81
AUDCHF-VIP 115
EURCHF-VIP 44
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD-VIP 9.8K
GBPNZD-VIP 13K
EURJPY-VIP 5.8K
USDCHF-VIP 4.5K
AUDSGD-VIP 4K
AUDCAD-VIP 5.6K
AUDUSD-VIP 5.1K
AUDCHF-VIP 6.2K
EURCHF-VIP 2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +79.85 USD
最悪のトレード: -29 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +54.85 USD
最大連続損失: -72.36 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.18 11:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 21:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 09:48
Share of trading days is too low
2025.10.09 09:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 07:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 07:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 07:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
