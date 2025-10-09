- Crescimento
Negociações:
690
Negociações com lucro:
564 (81.73%)
Negociações com perda:
126 (18.26%)
Melhor negociação:
79.85 USD
Pior negociação:
-28.72 USD
Lucro bruto:
1 794.80 USD (138 736 pips)
Perda bruta:
-749.59 USD (83 439 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (54.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
101.49 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.71%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
12.50
Negociações longas:
335 (48.55%)
Negociações curtas:
355 (51.45%)
Fator de lucro:
2.39
Valor esperado:
1.51 USD
Lucro médio:
3.18 USD
Perda média:
-5.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-72.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-72.36 USD (4)
Crescimento mensal:
2.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
83.61 USD (0.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.79% (83.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.85% (900.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|172
|GBPNZD-VIP
|142
|EURJPY-VIP
|92
|USDCHF-VIP
|75
|AUDSGD-VIP
|72
|AUDCAD-VIP
|61
|AUDUSD-VIP
|36
|AUDCHF-VIP
|33
|EURCHF-VIP
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|211
|GBPNZD-VIP
|307
|EURJPY-VIP
|63
|USDCHF-VIP
|83
|AUDSGD-VIP
|61
|AUDCAD-VIP
|81
|AUDUSD-VIP
|81
|AUDCHF-VIP
|115
|EURCHF-VIP
|44
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|9.8K
|GBPNZD-VIP
|13K
|EURJPY-VIP
|5.8K
|USDCHF-VIP
|4.5K
|AUDSGD-VIP
|4K
|AUDCAD-VIP
|5.6K
|AUDUSD-VIP
|5.1K
|AUDCHF-VIP
|6.2K
|EURCHF-VIP
|2.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +79.85 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +54.85 USD
Máxima perda consecutiva: -72.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
