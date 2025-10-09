SinaisSeções
Yui Ming Wan

STEVE_K RTLKS_10YR_1_2M_USDSGD VT597

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 10%
VTMarkets-Live 7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
690
Negociações com lucro:
564 (81.73%)
Negociações com perda:
126 (18.26%)
Melhor negociação:
79.85 USD
Pior negociação:
-28.72 USD
Lucro bruto:
1 794.80 USD (138 736 pips)
Perda bruta:
-749.59 USD (83 439 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (54.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
101.49 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.71%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
12.50
Negociações longas:
335 (48.55%)
Negociações curtas:
355 (51.45%)
Fator de lucro:
2.39
Valor esperado:
1.51 USD
Lucro médio:
3.18 USD
Perda média:
-5.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-72.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-72.36 USD (4)
Crescimento mensal:
2.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
83.61 USD (0.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.79% (83.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.85% (900.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 172
GBPNZD-VIP 142
EURJPY-VIP 92
USDCHF-VIP 75
AUDSGD-VIP 72
AUDCAD-VIP 61
AUDUSD-VIP 36
AUDCHF-VIP 33
EURCHF-VIP 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 211
GBPNZD-VIP 307
EURJPY-VIP 63
USDCHF-VIP 83
AUDSGD-VIP 61
AUDCAD-VIP 81
AUDUSD-VIP 81
AUDCHF-VIP 115
EURCHF-VIP 44
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 9.8K
GBPNZD-VIP 13K
EURJPY-VIP 5.8K
USDCHF-VIP 4.5K
AUDSGD-VIP 4K
AUDCAD-VIP 5.6K
AUDUSD-VIP 5.1K
AUDCHF-VIP 6.2K
EURCHF-VIP 2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Melhor negociação: +79.85 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +54.85 USD
Máxima perda consecutiva: -72.36 USD

Sem comentários
2025.12.18 11:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 21:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 09:48
Share of trading days is too low
2025.10.09 09:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 07:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 07:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 07:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
