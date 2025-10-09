- Прирост
Всего трейдов:
687
Прибыльных трейдов:
561 (81.65%)
Убыточных трейдов:
126 (18.34%)
Лучший трейд:
79.85 USD
Худший трейд:
-28.72 USD
Общая прибыль:
1 791.70 USD (138 235 pips)
Общий убыток:
-749.59 USD (83 439 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (54.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
101.49 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.71%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
74
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
12.46
Длинных трейдов:
333 (48.47%)
Коротких трейдов:
354 (51.53%)
Профит фактор:
2.39
Мат. ожидание:
1.52 USD
Средняя прибыль:
3.19 USD
Средний убыток:
-5.95 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-72.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-72.36 USD (4)
Прирост в месяц:
2.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
83.61 USD (0.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.79% (83.61 USD)
По эквити:
8.85% (900.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|172
|GBPNZD-VIP
|141
|EURJPY-VIP
|90
|USDCHF-VIP
|75
|AUDSGD-VIP
|72
|AUDCAD-VIP
|61
|AUDUSD-VIP
|36
|AUDCHF-VIP
|33
|EURCHF-VIP
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|211
|GBPNZD-VIP
|305
|EURJPY-VIP
|61
|USDCHF-VIP
|83
|AUDSGD-VIP
|61
|AUDCAD-VIP
|81
|AUDUSD-VIP
|81
|AUDCHF-VIP
|115
|EURCHF-VIP
|44
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|9.8K
|GBPNZD-VIP
|12K
|EURJPY-VIP
|5.5K
|USDCHF-VIP
|4.5K
|AUDSGD-VIP
|4K
|AUDCAD-VIP
|5.6K
|AUDUSD-VIP
|5.1K
|AUDCHF-VIP
|6.2K
|EURCHF-VIP
|2.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +79.85 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +54.85 USD
Макс. убыток в серии: -72.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
