СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / STEVE_K RTLKS_10YR_1_2M_USDSGD VT597
Yui Ming Wan

STEVE_K RTLKS_10YR_1_2M_USDSGD VT597

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 10%
VTMarkets-Live 7
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
687
Прибыльных трейдов:
561 (81.65%)
Убыточных трейдов:
126 (18.34%)
Лучший трейд:
79.85 USD
Худший трейд:
-28.72 USD
Общая прибыль:
1 791.70 USD (138 235 pips)
Общий убыток:
-749.59 USD (83 439 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (54.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
101.49 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.71%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
74
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
12.46
Длинных трейдов:
333 (48.47%)
Коротких трейдов:
354 (51.53%)
Профит фактор:
2.39
Мат. ожидание:
1.52 USD
Средняя прибыль:
3.19 USD
Средний убыток:
-5.95 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-72.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-72.36 USD (4)
Прирост в месяц:
2.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
83.61 USD (0.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.79% (83.61 USD)
По эквити:
8.85% (900.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-VIP 172
GBPNZD-VIP 141
EURJPY-VIP 90
USDCHF-VIP 75
AUDSGD-VIP 72
AUDCAD-VIP 61
AUDUSD-VIP 36
AUDCHF-VIP 33
EURCHF-VIP 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-VIP 211
GBPNZD-VIP 305
EURJPY-VIP 61
USDCHF-VIP 83
AUDSGD-VIP 61
AUDCAD-VIP 81
AUDUSD-VIP 81
AUDCHF-VIP 115
EURCHF-VIP 44
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-VIP 9.8K
GBPNZD-VIP 12K
EURJPY-VIP 5.5K
USDCHF-VIP 4.5K
AUDSGD-VIP 4K
AUDCAD-VIP 5.6K
AUDUSD-VIP 5.1K
AUDCHF-VIP 6.2K
EURCHF-VIP 2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +79.85 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +54.85 USD
Макс. убыток в серии: -72.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 11:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 21:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 09:48
Share of trading days is too low
2025.10.09 09:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 07:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 07:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 07:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
STEVE_K RTLKS_10YR_1_2M_USDSGD VT597
30 USD в месяц
10%
0
0
USD
10K
USD
11
100%
687
81%
100%
2.39
1.52
USD
9%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.