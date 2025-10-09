- 자본
- 축소
트레이드:
744
이익 거래:
609 (81.85%)
손실 거래:
135 (18.15%)
최고의 거래:
79.85 USD
최악의 거래:
-28.72 USD
총 수익:
1 918.12 USD (149 601 pips)
총 손실:
-784.11 USD (87 927 pips)
연속 최대 이익:
41 (54.85 USD)
연속 최대 이익:
101.49 USD (4)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.80%
최근 거래:
46 분 전
주별 거래 수:
51
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
13.56
롱(주식매수):
373 (50.13%)
숏(주식차입매도):
371 (49.87%)
수익 요인:
2.45
기대수익:
1.52 USD
평균 이익:
3.15 USD
평균 손실:
-5.81 USD
연속 최대 손실:
4 (-72.36 USD)
연속 최대 손실:
-72.36 USD (4)
월별 성장률:
2.13%
연간 예측:
25.79%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
83.61 USD (0.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.79% (83.61 USD)
자본금별:
8.85% (900.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|201
|GBPNZD-VIP
|152
|EURJPY-VIP
|92
|USDCHF-VIP
|83
|AUDSGD-VIP
|73
|AUDCAD-VIP
|64
|AUDUSD-VIP
|37
|AUDCHF-VIP
|35
|EURCHF-VIP
|7
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|248
|GBPNZD-VIP
|323
|EURJPY-VIP
|63
|USDCHF-VIP
|105
|AUDSGD-VIP
|62
|AUDCAD-VIP
|84
|AUDUSD-VIP
|83
|AUDCHF-VIP
|123
|EURCHF-VIP
|44
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|12K
|GBPNZD-VIP
|15K
|EURJPY-VIP
|5.8K
|USDCHF-VIP
|4.7K
|AUDSGD-VIP
|4.1K
|AUDCAD-VIP
|6.1K
|AUDUSD-VIP
|5.4K
|AUDCHF-VIP
|6.7K
|EURCHF-VIP
|2.3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +79.85 USD
최악의 거래: -29 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +54.85 USD
연속 최대 손실: -72.36 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
