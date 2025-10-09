SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / STEVE_K RTLKS_10YR_1_2M_USDSGD VT597
Yui Ming Wan

STEVE_K RTLKS_10YR_1_2M_USDSGD VT597

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 11%
VTMarkets-Live 7
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
694
Gewinntrades:
567 (81.70%)
Verlusttrades:
127 (18.30%)
Bester Trade:
79.85 USD
Schlechtester Trade:
-28.72 USD
Bruttoprofit:
1 804.15 USD (139 684 pips)
Bruttoverlust:
-752.13 USD (83 901 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (54.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
101.49 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.71%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
39
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
12.58
Long-Positionen:
339 (48.85%)
Short-Positionen:
355 (51.15%)
Profit-Faktor:
2.40
Mathematische Gewinnerwartung:
1.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-72.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-72.36 USD (4)
Wachstum pro Monat :
2.01%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
83.61 USD (0.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.79% (83.61 USD)
Kapital:
8.85% (900.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD-VIP 172
GBPNZD-VIP 145
EURJPY-VIP 92
USDCHF-VIP 75
AUDSGD-VIP 72
AUDCAD-VIP 62
AUDUSD-VIP 36
AUDCHF-VIP 33
EURCHF-VIP 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 211
GBPNZD-VIP 313
EURJPY-VIP 63
USDCHF-VIP 83
AUDSGD-VIP 61
AUDCAD-VIP 81
AUDUSD-VIP 81
AUDCHF-VIP 115
EURCHF-VIP 44
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 9.8K
GBPNZD-VIP 13K
EURJPY-VIP 5.8K
USDCHF-VIP 4.5K
AUDSGD-VIP 4K
AUDCAD-VIP 5.8K
AUDUSD-VIP 5.1K
AUDCHF-VIP 6.2K
EURCHF-VIP 2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +79.85 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +54.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -72.36 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.18 11:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 21:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 09:48
Share of trading days is too low
2025.10.09 09:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 07:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 07:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 07:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
