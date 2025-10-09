- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
688
盈利交易:
562 (81.68%)
亏损交易:
126 (18.31%)
最好交易:
79.85 USD
最差交易:
-28.72 USD
毛利:
1 792.80 USD (138 400 pips)
毛利亏损:
-749.59 USD (83 439 pips)
最大连续赢利:
41 (54.85 USD)
最大连续盈利:
101.49 USD (4)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.71%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
43
平均持有时间:
2 天
采收率:
12.48
长期交易:
334 (48.55%)
短期交易:
354 (51.45%)
利润因子:
2.39
预期回报:
1.52 USD
平均利润:
3.19 USD
平均损失:
-5.95 USD
最大连续失误:
4 (-72.36 USD)
最大连续亏损:
-72.36 USD (4)
每月增长:
2.42%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
83.61 USD (0.79%)
相对跌幅:
结余:
0.79% (83.61 USD)
净值:
8.85% (900.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|172
|GBPNZD-VIP
|141
|EURJPY-VIP
|91
|USDCHF-VIP
|75
|AUDSGD-VIP
|72
|AUDCAD-VIP
|61
|AUDUSD-VIP
|36
|AUDCHF-VIP
|33
|EURCHF-VIP
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-VIP
|211
|GBPNZD-VIP
|305
|EURJPY-VIP
|62
|USDCHF-VIP
|83
|AUDSGD-VIP
|61
|AUDCAD-VIP
|81
|AUDUSD-VIP
|81
|AUDCHF-VIP
|115
|EURCHF-VIP
|44
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-VIP
|9.8K
|GBPNZD-VIP
|12K
|EURJPY-VIP
|5.7K
|USDCHF-VIP
|4.5K
|AUDSGD-VIP
|4K
|AUDCAD-VIP
|5.6K
|AUDUSD-VIP
|5.1K
|AUDCHF-VIP
|6.2K
|EURCHF-VIP
|2.3K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +79.85 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +54.85 USD
最大连续亏损: -72.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
10%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
12
100%
688
81%
100%
2.39
1.52
USD
USD
9%
1:500