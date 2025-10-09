信号部分
信号 / MetaTrader 4 / STEVE_K RTLKS_10YR_1_2M_USDSGD VT597
Yui Ming Wan

STEVE_K RTLKS_10YR_1_2M_USDSGD VT597

Yui Ming Wan
0条评论
可靠性
12
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 10%
VTMarkets-Live 7
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
688
盈利交易:
562 (81.68%)
亏损交易:
126 (18.31%)
最好交易:
79.85 USD
最差交易:
-28.72 USD
毛利:
1 792.80 USD (138 400 pips)
毛利亏损:
-749.59 USD (83 439 pips)
最大连续赢利:
41 (54.85 USD)
最大连续盈利:
101.49 USD (4)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.71%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
43
平均持有时间:
2 天
采收率:
12.48
长期交易:
334 (48.55%)
短期交易:
354 (51.45%)
利润因子:
2.39
预期回报:
1.52 USD
平均利润:
3.19 USD
平均损失:
-5.95 USD
最大连续失误:
4 (-72.36 USD)
最大连续亏损:
-72.36 USD (4)
每月增长:
2.42%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
83.61 USD (0.79%)
相对跌幅:
结余:
0.79% (83.61 USD)
净值:
8.85% (900.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD-VIP 172
GBPNZD-VIP 141
EURJPY-VIP 91
USDCHF-VIP 75
AUDSGD-VIP 72
AUDCAD-VIP 61
AUDUSD-VIP 36
AUDCHF-VIP 33
EURCHF-VIP 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD-VIP 211
GBPNZD-VIP 305
EURJPY-VIP 62
USDCHF-VIP 83
AUDSGD-VIP 61
AUDCAD-VIP 81
AUDUSD-VIP 81
AUDCHF-VIP 115
EURCHF-VIP 44
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD-VIP 9.8K
GBPNZD-VIP 12K
EURJPY-VIP 5.7K
USDCHF-VIP 4.5K
AUDSGD-VIP 4K
AUDCAD-VIP 5.6K
AUDUSD-VIP 5.1K
AUDCHF-VIP 6.2K
EURCHF-VIP 2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +79.85 USD
最差交易: -29 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +54.85 USD
最大连续亏损: -72.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.18 11:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 21:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 09:48
Share of trading days is too low
2025.10.09 09:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 07:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 07:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 07:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
STEVE_K RTLKS_10YR_1_2M_USDSGD VT597
每月30 USD
10%
0
0
USD
10K
USD
12
100%
688
81%
100%
2.39
1.52
USD
9%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载