SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / STEVE_K RTLKS_10YR_1_2M_USDSGD VT597
Yui Ming Wan

STEVE_K RTLKS_10YR_1_2M_USDSGD VT597

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 10%
VTMarkets-Live 7
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
690
Transacciones Rentables:
564 (81.73%)
Transacciones Irrentables:
126 (18.26%)
Mejor transacción:
79.85 USD
Peor transacción:
-28.72 USD
Beneficio Bruto:
1 794.80 USD (138 736 pips)
Pérdidas Brutas:
-749.59 USD (83 439 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (54.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
101.49 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.71%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
36
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
12.50
Transacciones Largas:
335 (48.55%)
Transacciones Cortas:
355 (51.45%)
Factor de Beneficio:
2.39
Beneficio Esperado:
1.51 USD
Beneficio medio:
3.18 USD
Pérdidas medias:
-5.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-72.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-72.36 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
83.61 USD (0.79%)
Reducción relativa:
De balance:
0.79% (83.61 USD)
De fondos:
8.85% (900.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-VIP 172
GBPNZD-VIP 142
EURJPY-VIP 92
USDCHF-VIP 75
AUDSGD-VIP 72
AUDCAD-VIP 61
AUDUSD-VIP 36
AUDCHF-VIP 33
EURCHF-VIP 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-VIP 211
GBPNZD-VIP 307
EURJPY-VIP 63
USDCHF-VIP 83
AUDSGD-VIP 61
AUDCAD-VIP 81
AUDUSD-VIP 81
AUDCHF-VIP 115
EURCHF-VIP 44
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-VIP 9.8K
GBPNZD-VIP 13K
EURJPY-VIP 5.8K
USDCHF-VIP 4.5K
AUDSGD-VIP 4K
AUDCAD-VIP 5.6K
AUDUSD-VIP 5.1K
AUDCHF-VIP 6.2K
EURCHF-VIP 2.3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +79.85 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +54.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -72.36 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.18 11:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.10 21:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 14:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.09 09:48
Share of trading days is too low
2025.10.09 09:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.09 07:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 07:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 07:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.09 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
STEVE_K RTLKS_10YR_1_2M_USDSGD VT597
30 USD al mes
10%
0
0
USD
10K
USD
12
100%
690
81%
100%
2.39
1.51
USD
9%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.