- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
343
利益トレード:
235 (68.51%)
損失トレード:
108 (31.49%)
ベストトレード:
127.40 USD
最悪のトレード:
-38.57 USD
総利益:
1 456.25 USD (79 507 pips)
総損失:
-697.91 USD (38 229 pips)
最大連続の勝ち:
14 (20.92 USD)
最大連続利益:
141.12 USD (11)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
66.01%
最大入金額:
20.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
3.05
長いトレード:
160 (46.65%)
短いトレード:
183 (53.35%)
プロフィットファクター:
2.09
期待されたペイオフ:
2.21 USD
平均利益:
6.20 USD
平均損失:
-6.46 USD
最大連続の負け:
9 (-226.10 USD)
最大連続損失:
-226.10 USD (9)
月間成長:
7.45%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
248.63 USD (4.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.70% (248.63 USD)
エクイティによる:
19.95% (1 043.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|151
|XAUUSD
|119
|AUDNZD
|27
|AUDCAD
|24
|NZDCAD
|20
|BTCUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|65
|XAUUSD
|26
|AUDNZD
|128
|AUDCAD
|246
|NZDCAD
|291
|BTCUSD
|2
|ETHUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|2.5K
|XAUUSD
|9.6K
|AUDNZD
|683
|AUDCAD
|3.3K
|NZDCAD
|3.9K
|BTCUSD
|23K
|ETHUSD
|85
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +127.40 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +20.92 USD
最大連続損失: -226.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real25
|0.56 × 2083
|
RoboForex-Prime
|2.00 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.15 × 13
|
Exness-Real24
|4.43 × 23
|
MEXAtlantic-Real
|8.00 × 1
|
XMGlobal-Real 2
|10.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|11.40 × 5
|
Exness-Real26
|12.35 × 1343
|
Exness-Real3
|15.80 × 20
Sinal destinado aqueles que querem ganhar no longo prazo. media de 5% mes
レビューなし
