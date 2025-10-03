- Прирост
Всего трейдов:
338
Прибыльных трейдов:
233 (68.93%)
Убыточных трейдов:
105 (31.07%)
Лучший трейд:
127.40 USD
Худший трейд:
-38.57 USD
Общая прибыль:
1 422.56 USD (79 036 pips)
Общий убыток:
-681.85 USD (37 238 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (20.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
141.12 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
65.00%
Макс. загрузка депозита:
20.55%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
2.98
Длинных трейдов:
160 (47.34%)
Коротких трейдов:
178 (52.66%)
Профит фактор:
2.09
Мат. ожидание:
2.19 USD
Средняя прибыль:
6.11 USD
Средний убыток:
-6.49 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-226.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-226.10 USD (9)
Прирост в месяц:
7.79%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
248.63 USD (4.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.70% (248.63 USD)
По эквити:
19.95% (1 043.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|146
|XAUUSD
|119
|AUDNZD
|27
|AUDCAD
|24
|NZDCAD
|20
|BTCUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|48
|XAUUSD
|26
|AUDNZD
|128
|AUDCAD
|246
|NZDCAD
|291
|BTCUSD
|2
|ETHUSD
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|3.1K
|XAUUSD
|9.6K
|AUDNZD
|683
|AUDCAD
|3.3K
|NZDCAD
|3.9K
|BTCUSD
|23K
|ETHUSD
|85
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real25
|0.56 × 2083
|
RoboForex-Prime
|2.00 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.15 × 13
|
Exness-Real24
|4.43 × 23
|
MEXAtlantic-Real
|8.00 × 1
|
XMGlobal-Real 2
|10.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|11.40 × 5
|
Exness-Real26
|12.35 × 1343
|
Exness-Real3
|15.80 × 20
Sinal destinado aqueles que querem ganhar no longo prazo. media de 5% mes
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
13
99%
338
68%
65%
2.08
2.19
USD
USD
20%
1:500