Сигналы / MetaTrader 4 / MAXPRO 24H
Luiz Morgan Soares Duarte Filho

MAXPRO 24H

Luiz Morgan Soares Duarte Filho
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 16%
Exness-Real26
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
338
Прибыльных трейдов:
233 (68.93%)
Убыточных трейдов:
105 (31.07%)
Лучший трейд:
127.40 USD
Худший трейд:
-38.57 USD
Общая прибыль:
1 422.56 USD (79 036 pips)
Общий убыток:
-681.85 USD (37 238 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (20.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
141.12 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
65.00%
Макс. загрузка депозита:
20.55%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
2.98
Длинных трейдов:
160 (47.34%)
Коротких трейдов:
178 (52.66%)
Профит фактор:
2.09
Мат. ожидание:
2.19 USD
Средняя прибыль:
6.11 USD
Средний убыток:
-6.49 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-226.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-226.10 USD (9)
Прирост в месяц:
7.79%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
248.63 USD (4.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.70% (248.63 USD)
По эквити:
19.95% (1 043.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 146
XAUUSD 119
AUDNZD 27
AUDCAD 24
NZDCAD 20
BTCUSD 1
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 48
XAUUSD 26
AUDNZD 128
AUDCAD 246
NZDCAD 291
BTCUSD 2
ETHUSD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 3.1K
XAUUSD 9.6K
AUDNZD 683
AUDCAD 3.3K
NZDCAD 3.9K
BTCUSD 23K
ETHUSD 85
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +127.40 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +20.92 USD
Макс. убыток в серии: -226.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real25
0.56 × 2083
RoboForex-Prime
2.00 × 14
VantageInternational-Live 3
3.15 × 13
Exness-Real24
4.43 × 23
MEXAtlantic-Real
8.00 × 1
XMGlobal-Real 2
10.00 × 1
FXChoice-Pro Live
11.40 × 5
Exness-Real26
12.35 × 1343
Exness-Real3
15.80 × 20
Sinal destinado aqueles que querem ganhar no longo prazo. media de 5% mes
Нет отзывов
2025.12.09 12:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.04 00:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 15:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MAXPRO 24H
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
4.9K
USD
13
99%
338
68%
65%
2.08
2.19
USD
20%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.