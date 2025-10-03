SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / MAXPRO 24H
Luiz Morgan Soares Duarte Filho

MAXPRO 24H

Luiz Morgan Soares Duarte Filho
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 17%
Exness-Real26
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
343
Negociações com lucro:
235 (68.51%)
Negociações com perda:
108 (31.49%)
Melhor negociação:
127.40 USD
Pior negociação:
-38.57 USD
Lucro bruto:
1 456.25 USD (79 507 pips)
Perda bruta:
-697.91 USD (38 229 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (20.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
141.12 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
66.01%
Depósito máximo carregado:
20.55%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
3.05
Negociações longas:
160 (46.65%)
Negociações curtas:
183 (53.35%)
Fator de lucro:
2.09
Valor esperado:
2.21 USD
Lucro médio:
6.20 USD
Perda média:
-6.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-226.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-226.10 USD (9)
Crescimento mensal:
7.45%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
248.63 USD (4.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.70% (248.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.95% (1 043.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 151
XAUUSD 119
AUDNZD 27
AUDCAD 24
NZDCAD 20
BTCUSD 1
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 65
XAUUSD 26
AUDNZD 128
AUDCAD 246
NZDCAD 291
BTCUSD 2
ETHUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 2.5K
XAUUSD 9.6K
AUDNZD 683
AUDCAD 3.3K
NZDCAD 3.9K
BTCUSD 23K
ETHUSD 85
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +127.40 USD
Pior negociação: -39 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +20.92 USD
Máxima perda consecutiva: -226.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real25
0.56 × 2083
RoboForex-Prime
2.00 × 14
VantageInternational-Live 3
3.15 × 13
Exness-Real24
4.43 × 23
MEXAtlantic-Real
8.00 × 1
XMGlobal-Real 2
10.00 × 1
FXChoice-Pro Live
11.40 × 5
Exness-Real26
12.35 × 1343
Exness-Real3
15.80 × 20
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal destinado aqueles que querem ganhar no longo prazo. media de 5% mes
Sem comentários
2025.12.09 12:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.04 00:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 15:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MAXPRO 24H
30 USD por mês
17%
0
0
USD
4.7K
USD
13
99%
343
68%
66%
2.08
2.21
USD
20%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.