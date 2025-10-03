- Crescita
Trade:
93
Profit Trade:
62 (66.66%)
Loss Trade:
31 (33.33%)
Best Trade:
18.54 USD
Worst Trade:
-7.03 USD
Profitto lordo:
77.60 USD (24 089 pips)
Perdita lorda:
-22.46 USD (20 646 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (20.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.17 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.95%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
97
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
7.68
Long Trade:
88 (94.62%)
Short Trade:
5 (5.38%)
Fattore di profitto:
3.46
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
1.25 USD
Perdita media:
-0.72 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-0.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.18 USD (3)
Crescita mensile:
1.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7.18 USD (0.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.61% (29.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|90
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|0
|AUDCAD
|37
|NZDCAD
|19
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.1K
|AUDCAD
|600
|NZDCAD
|300
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.54 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +20.92 USD
Massima perdita consecutiva: -0.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MEXAtlantic-Real
|8.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|11.40 × 5
|
Exness-Real26
|13.41 × 1236
|
VantageInternational-Live 3
|13.67 × 3
|
Exness-Real3
|15.80 × 20
Sinal destinado aqueles que querem ganhar no longo prazo. media de 5% mes
