- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
343
Transacciones Rentables:
235 (68.51%)
Transacciones Irrentables:
108 (31.49%)
Mejor transacción:
127.40 USD
Peor transacción:
-38.57 USD
Beneficio Bruto:
1 456.25 USD (79 507 pips)
Pérdidas Brutas:
-697.91 USD (38 229 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (20.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
141.12 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
66.01%
Carga máxima del depósito:
20.55%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
3.05
Transacciones Largas:
160 (46.65%)
Transacciones Cortas:
183 (53.35%)
Factor de Beneficio:
2.09
Beneficio Esperado:
2.21 USD
Beneficio medio:
6.20 USD
Pérdidas medias:
-6.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-226.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-226.10 USD (9)
Crecimiento al mes:
7.45%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
248.63 USD (4.50%)
Reducción relativa:
De balance:
4.70% (248.63 USD)
De fondos:
19.95% (1 043.79 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|151
|XAUUSD
|119
|AUDNZD
|27
|AUDCAD
|24
|NZDCAD
|20
|BTCUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|65
|XAUUSD
|26
|AUDNZD
|128
|AUDCAD
|246
|NZDCAD
|291
|BTCUSD
|2
|ETHUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|2.5K
|XAUUSD
|9.6K
|AUDNZD
|683
|AUDCAD
|3.3K
|NZDCAD
|3.9K
|BTCUSD
|23K
|ETHUSD
|85
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +127.40 USD
Peor transacción: -39 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +20.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -226.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real25
|0.56 × 2083
|
RoboForex-Prime
|2.00 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.15 × 13
|
Exness-Real24
|4.43 × 23
|
MEXAtlantic-Real
|8.00 × 1
|
XMGlobal-Real 2
|10.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|11.40 × 5
|
Exness-Real26
|12.35 × 1343
|
Exness-Real3
|15.80 × 20
Sinal destinado aqueles que querem ganhar no longo prazo. media de 5% mes
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
17%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
13
99%
343
68%
66%
2.08
2.21
USD
USD
20%
1:500