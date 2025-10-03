SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MAXPRO 24H
Luiz Morgan Soares Duarte Filho

MAXPRO 24H

Luiz Morgan Soares Duarte Filho
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 17%
Exness-Real26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
343
Transacciones Rentables:
235 (68.51%)
Transacciones Irrentables:
108 (31.49%)
Mejor transacción:
127.40 USD
Peor transacción:
-38.57 USD
Beneficio Bruto:
1 456.25 USD (79 507 pips)
Pérdidas Brutas:
-697.91 USD (38 229 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (20.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
141.12 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
66.01%
Carga máxima del depósito:
20.55%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
3.05
Transacciones Largas:
160 (46.65%)
Transacciones Cortas:
183 (53.35%)
Factor de Beneficio:
2.09
Beneficio Esperado:
2.21 USD
Beneficio medio:
6.20 USD
Pérdidas medias:
-6.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-226.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-226.10 USD (9)
Crecimiento al mes:
7.45%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
248.63 USD (4.50%)
Reducción relativa:
De balance:
4.70% (248.63 USD)
De fondos:
19.95% (1 043.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 151
XAUUSD 119
AUDNZD 27
AUDCAD 24
NZDCAD 20
BTCUSD 1
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 65
XAUUSD 26
AUDNZD 128
AUDCAD 246
NZDCAD 291
BTCUSD 2
ETHUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 2.5K
XAUUSD 9.6K
AUDNZD 683
AUDCAD 3.3K
NZDCAD 3.9K
BTCUSD 23K
ETHUSD 85
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +127.40 USD
Peor transacción: -39 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +20.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -226.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real25
0.56 × 2083
RoboForex-Prime
2.00 × 14
VantageInternational-Live 3
3.15 × 13
Exness-Real24
4.43 × 23
MEXAtlantic-Real
8.00 × 1
XMGlobal-Real 2
10.00 × 1
FXChoice-Pro Live
11.40 × 5
Exness-Real26
12.35 × 1343
Exness-Real3
15.80 × 20
Sinal destinado aqueles que querem ganhar no longo prazo. media de 5% mes
2025.12.09 12:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.04 00:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 15:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
