SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MAXPRO 24H
Luiz Morgan Soares Duarte Filho

MAXPRO 24H

Luiz Morgan Soares Duarte Filho
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 17%
Exness-Real26
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
349
Gewinntrades:
239 (68.48%)
Verlusttrades:
110 (31.52%)
Bester Trade:
127.40 USD
Schlechtester Trade:
-38.57 USD
Bruttoprofit:
1 467.78 USD (80 043 pips)
Bruttoverlust:
-700.15 USD (38 438 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (20.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
141.12 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
66.01%
Max deposit load:
20.55%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
3.09
Long-Positionen:
163 (46.70%)
Short-Positionen:
186 (53.30%)
Profit-Faktor:
2.10
Mathematische Gewinnerwartung:
2.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-226.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-226.10 USD (9)
Wachstum pro Monat :
6.49%
Jahresprognose:
78.79%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
248.63 USD (4.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.70% (248.63 USD)
Kapital:
19.95% (1 043.79 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 157
XAUUSD 119
AUDNZD 27
AUDCAD 24
NZDCAD 20
BTCUSD 1
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 75
XAUUSD 26
AUDNZD 128
AUDCAD 246
NZDCAD 291
BTCUSD 2
ETHUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 2.9K
XAUUSD 9.6K
AUDNZD 683
AUDCAD 3.3K
NZDCAD 3.9K
BTCUSD 23K
ETHUSD 85
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +127.40 USD
Schlechtester Trade: -39 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -226.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real25
0.56 × 2083
RoboForex-Prime
2.00 × 14
VantageInternational-Live 3
3.15 × 13
Exness-Real24
4.43 × 23
MEXAtlantic-Real
8.00 × 1
XMGlobal-Real 2
10.00 × 1
FXChoice-Pro Live
11.40 × 5
Exness-Real26
12.35 × 1343
Exness-Real3
15.80 × 20
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Sinal destinado aqueles que querem ganhar no longo prazo. media de 5% mes
Keine Bewertungen
2025.12.09 12:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.04 00:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.03 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 15:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.02 15:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MAXPRO 24H
30 USD pro Monat
17%
0
0
USD
4.7K
USD
13
99%
349
68%
66%
2.09
2.20
USD
20%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.