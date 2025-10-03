- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
349
Gewinntrades:
239 (68.48%)
Verlusttrades:
110 (31.52%)
Bester Trade:
127.40 USD
Schlechtester Trade:
-38.57 USD
Bruttoprofit:
1 467.78 USD (80 043 pips)
Bruttoverlust:
-700.15 USD (38 438 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (20.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
141.12 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
66.01%
Max deposit load:
20.55%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
3.09
Long-Positionen:
163 (46.70%)
Short-Positionen:
186 (53.30%)
Profit-Faktor:
2.10
Mathematische Gewinnerwartung:
2.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-226.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-226.10 USD (9)
Wachstum pro Monat :
6.49%
Jahresprognose:
78.79%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
248.63 USD (4.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.70% (248.63 USD)
Kapital:
19.95% (1 043.79 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|157
|XAUUSD
|119
|AUDNZD
|27
|AUDCAD
|24
|NZDCAD
|20
|BTCUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|75
|XAUUSD
|26
|AUDNZD
|128
|AUDCAD
|246
|NZDCAD
|291
|BTCUSD
|2
|ETHUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2.9K
|XAUUSD
|9.6K
|AUDNZD
|683
|AUDCAD
|3.3K
|NZDCAD
|3.9K
|BTCUSD
|23K
|ETHUSD
|85
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +127.40 USD
Schlechtester Trade: -39 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -226.10 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real25
|0.56 × 2083
|
RoboForex-Prime
|2.00 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|3.15 × 13
|
Exness-Real24
|4.43 × 23
|
MEXAtlantic-Real
|8.00 × 1
|
XMGlobal-Real 2
|10.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|11.40 × 5
|
Exness-Real26
|12.35 × 1343
|
Exness-Real3
|15.80 × 20
Sinal destinado aqueles que querem ganhar no longo prazo. media de 5% mes
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
17%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
13
99%
349
68%
66%
2.09
2.20
USD
USD
20%
1:500