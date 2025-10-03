- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
338
盈利交易:
233 (68.93%)
亏损交易:
105 (31.07%)
最好交易:
127.40 USD
最差交易:
-38.57 USD
毛利:
1 422.56 USD (79 036 pips)
毛利亏损:
-681.85 USD (37 238 pips)
最大连续赢利:
14 (20.92 USD)
最大连续盈利:
141.12 USD (11)
夏普比率:
0.18
交易活动:
66.01%
最大入金加载:
20.55%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
40
平均持有时间:
21 小时
采收率:
2.98
长期交易:
160 (47.34%)
短期交易:
178 (52.66%)
利润因子:
2.09
预期回报:
2.19 USD
平均利润:
6.11 USD
平均损失:
-6.49 USD
最大连续失误:
9 (-226.10 USD)
最大连续亏损:
-226.10 USD (9)
每月增长:
7.79%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
248.63 USD (4.50%)
相对跌幅:
结余:
4.70% (248.63 USD)
净值:
19.95% (1 043.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|146
|XAUUSD
|119
|AUDNZD
|27
|AUDCAD
|24
|NZDCAD
|20
|BTCUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|48
|XAUUSD
|26
|AUDNZD
|128
|AUDCAD
|246
|NZDCAD
|291
|BTCUSD
|2
|ETHUSD
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|3.1K
|XAUUSD
|9.6K
|AUDNZD
|683
|AUDCAD
|3.3K
|NZDCAD
|3.9K
|BTCUSD
|23K
|ETHUSD
|85
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +127.40 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +20.92 USD
最大连续亏损: -226.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Sinal destinado aqueles que querem ganhar no longo prazo. media de 5% mes
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
4.9K
USD
USD
13
99%
338
68%
66%
2.08
2.19
USD
USD
20%
1:500