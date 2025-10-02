シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Toni STDW
Chairul Rainalfi Mahendra

Toni STDW

Chairul Rainalfi Mahendra
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 39%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
187
利益トレード:
90 (48.12%)
損失トレード:
97 (51.87%)
ベストトレード:
250.70 USD
最悪のトレード:
-252.85 USD
総利益:
7 214.55 USD (271 825 pips)
総損失:
-7 452.77 USD (224 813 pips)
最大連続の勝ち:
10 (1 016.49 USD)
最大連続利益:
1 311.02 USD (8)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
51.07%
最大入金額:
7.04%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.08
長いトレード:
122 (65.24%)
短いトレード:
65 (34.76%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-1.27 USD
平均利益:
80.16 USD
平均損失:
-76.83 USD
最大連続の負け:
12 (-1 267.19 USD)
最大連続損失:
-1 267.19 USD (12)
月間成長:
-38.32%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
322.97 USD
最大の:
2 815.24 USD (81.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
58.21% (2 815.24 USD)
エクイティによる:
14.05% (603.46 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD. 157
NZDJPY 8
EURJPY 6
CADJPY 6
AUDJPY 4
GBPJPY 2
CHFJPY 2
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD. 91
NZDJPY 123
EURJPY -251
CADJPY -176
AUDJPY 0
GBPJPY 14
CHFJPY 26
USDJPY -65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD. 64K
NZDJPY 7.4K
EURJPY -17K
CADJPY -9.5K
AUDJPY 28
GBPJPY 2.1K
CHFJPY 2K
USDJPY -2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +250.70 USD
最悪のトレード: -253 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +1 016.49 USD
最大連続損失: -1 267.19 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 11
0.33 × 3
RadexMarkets-Real 6
5.40 × 5
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Toni STDW
1000 USD/月
39%
0
0
USD
2.4K
USD
13
87%
187
48%
51%
0.96
-1.27
USD
58%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

