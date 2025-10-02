- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
187
利益トレード:
90 (48.12%)
損失トレード:
97 (51.87%)
ベストトレード:
250.70 USD
最悪のトレード:
-252.85 USD
総利益:
7 214.55 USD (271 825 pips)
総損失:
-7 452.77 USD (224 813 pips)
最大連続の勝ち:
10 (1 016.49 USD)
最大連続利益:
1 311.02 USD (8)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
51.07%
最大入金額:
7.04%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.08
長いトレード:
122 (65.24%)
短いトレード:
65 (34.76%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-1.27 USD
平均利益:
80.16 USD
平均損失:
-76.83 USD
最大連続の負け:
12 (-1 267.19 USD)
最大連続損失:
-1 267.19 USD (12)
月間成長:
-38.32%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
87%
残高によるドローダウン:
絶対:
322.97 USD
最大の:
2 815.24 USD (81.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
58.21% (2 815.24 USD)
エクイティによる:
14.05% (603.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|157
|NZDJPY
|8
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.
|91
|NZDJPY
|123
|EURJPY
|-251
|CADJPY
|-176
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|14
|CHFJPY
|26
|USDJPY
|-65
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.
|64K
|NZDJPY
|7.4K
|EURJPY
|-17K
|CADJPY
|-9.5K
|AUDJPY
|28
|GBPJPY
|2.1K
|CHFJPY
|2K
|USDJPY
|-2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +250.70 USD
最悪のトレード: -253 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +1 016.49 USD
最大連続損失: -1 267.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
