Chairul Rainalfi Mahendra

Toni STDW

Chairul Rainalfi Mahendra
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 39%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
187
Transacciones Rentables:
90 (48.12%)
Transacciones Irrentables:
97 (51.87%)
Mejor transacción:
250.70 USD
Peor transacción:
-252.85 USD
Beneficio Bruto:
7 214.55 USD (271 825 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 452.77 USD (224 813 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (1 016.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 311.02 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
51.07%
Carga máxima del depósito:
7.04%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.08
Transacciones Largas:
122 (65.24%)
Transacciones Cortas:
65 (34.76%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-1.27 USD
Beneficio medio:
80.16 USD
Pérdidas medias:
-76.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1 267.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 267.19 USD (12)
Crecimiento al mes:
-38.32%
Trading algorítmico:
87%
Reducción de balance:
Absoluto:
322.97 USD
Máxima:
2 815.24 USD (81.66%)
Reducción relativa:
De balance:
58.21% (2 815.24 USD)
De fondos:
14.05% (603.46 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD. 157
NZDJPY 8
EURJPY 6
CADJPY 6
AUDJPY 4
GBPJPY 2
CHFJPY 2
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD. 91
NZDJPY 123
EURJPY -251
CADJPY -176
AUDJPY 0
GBPJPY 14
CHFJPY 26
USDJPY -65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD. 64K
NZDJPY 7.4K
EURJPY -17K
CADJPY -9.5K
AUDJPY 28
GBPJPY 2.1K
CHFJPY 2K
USDJPY -2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +250.70 USD
Peor transacción: -253 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +1 016.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 267.19 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 11
0.33 × 3
RadexMarkets-Real 6
5.40 × 5
2025.12.23 21:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 16:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 16:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 01:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 07:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 00:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 13:19
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
