Total de Trades:
187
Transacciones Rentables:
90 (48.12%)
Transacciones Irrentables:
97 (51.87%)
Mejor transacción:
250.70 USD
Peor transacción:
-252.85 USD
Beneficio Bruto:
7 214.55 USD (271 825 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 452.77 USD (224 813 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (1 016.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 311.02 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
51.07%
Carga máxima del depósito:
7.04%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.08
Transacciones Largas:
122 (65.24%)
Transacciones Cortas:
65 (34.76%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-1.27 USD
Beneficio medio:
80.16 USD
Pérdidas medias:
-76.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1 267.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 267.19 USD (12)
Crecimiento al mes:
-38.32%
Trading algorítmico:
87%
Reducción de balance:
Absoluto:
322.97 USD
Máxima:
2 815.24 USD (81.66%)
Reducción relativa:
De balance:
58.21% (2 815.24 USD)
De fondos:
14.05% (603.46 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|157
|NZDJPY
|8
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.
|91
|NZDJPY
|123
|EURJPY
|-251
|CADJPY
|-176
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|14
|CHFJPY
|26
|USDJPY
|-65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.
|64K
|NZDJPY
|7.4K
|EURJPY
|-17K
|CADJPY
|-9.5K
|AUDJPY
|28
|GBPJPY
|2.1K
|CHFJPY
|2K
|USDJPY
|-2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 11
|0.33 × 3
|
RadexMarkets-Real 6
|5.40 × 5
