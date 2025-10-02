- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
185
盈利交易:
89 (48.10%)
亏损交易:
96 (51.89%)
最好交易:
250.70 USD
最差交易:
-252.85 USD
毛利:
6 981.25 USD (266 868 pips)
毛利亏损:
-7 304.22 USD (221 842 pips)
最大连续赢利:
10 (1 016.49 USD)
最大连续盈利:
1 311.02 USD (8)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
50.03%
最大入金加载:
7.04%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.11
长期交易:
120 (64.86%)
短期交易:
65 (35.14%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-1.75 USD
平均利润:
78.44 USD
平均损失:
-76.09 USD
最大连续失误:
12 (-1 267.19 USD)
最大连续亏损:
-1 267.19 USD (12)
每月增长:
-42.06%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
322.97 USD
最大值:
2 815.24 USD (81.66%)
相对跌幅:
结余:
58.21% (2 815.24 USD)
净值:
14.05% (603.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|155
|NZDJPY
|8
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|7
|NZDJPY
|123
|EURJPY
|-251
|CADJPY
|-176
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|14
|CHFJPY
|26
|USDJPY
|-65
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|62K
|NZDJPY
|7.4K
|EURJPY
|-17K
|CADJPY
|-9.5K
|AUDJPY
|28
|GBPJPY
|2.1K
|CHFJPY
|2K
|USDJPY
|-2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +250.70 USD
最差交易: -253 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 016.49 USD
最大连续亏损: -1 267.19 USD
