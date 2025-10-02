信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Toni STDW
Chairul Rainalfi Mahendra

Toni STDW

0条评论
可靠性
13
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 34%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
185
盈利交易:
89 (48.10%)
亏损交易:
96 (51.89%)
最好交易:
250.70 USD
最差交易:
-252.85 USD
毛利:
6 981.25 USD (266 868 pips)
毛利亏损:
-7 304.22 USD (221 842 pips)
最大连续赢利:
10 (1 016.49 USD)
最大连续盈利:
1 311.02 USD (8)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
50.03%
最大入金加载:
7.04%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.11
长期交易:
120 (64.86%)
短期交易:
65 (35.14%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-1.75 USD
平均利润:
78.44 USD
平均损失:
-76.09 USD
最大连续失误:
12 (-1 267.19 USD)
最大连续亏损:
-1 267.19 USD (12)
每月增长:
-42.06%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
322.97 USD
最大值:
2 815.24 USD (81.66%)
相对跌幅:
结余:
58.21% (2 815.24 USD)
净值:
14.05% (603.46 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD. 155
NZDJPY 8
EURJPY 6
CADJPY 6
AUDJPY 4
GBPJPY 2
CHFJPY 2
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD. 7
NZDJPY 123
EURJPY -251
CADJPY -176
AUDJPY 0
GBPJPY 14
CHFJPY 26
USDJPY -65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD. 62K
NZDJPY 7.4K
EURJPY -17K
CADJPY -9.5K
AUDJPY 28
GBPJPY 2.1K
CHFJPY 2K
USDJPY -2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +250.70 USD
最差交易: -253 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 016.49 USD
最大连续亏损: -1 267.19 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 11
0.33 × 3
RadexMarkets-Real 6
5.40 × 5
2025.12.23 21:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 16:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 16:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 01:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 07:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 00:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 13:19
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载