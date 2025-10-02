시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Toni STDW
Chairul Rainalfi Mahendra

Toni STDW

Chairul Rainalfi Mahendra
0 리뷰
안정성
15
0 / 0 USD
월별 1000 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 42%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
201
이익 거래:
97 (48.25%)
손실 거래:
104 (51.74%)
최고의 거래:
274.25 USD
최악의 거래:
-253.50 USD
총 수익:
8 782.80 USD (303 322 pips)
총 손실:
-8 487.38 USD (245 838 pips)
연속 최대 이익:
10 (1 016.49 USD)
연속 최대 이익:
1 311.02 USD (8)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
52.22%
최대 입금량:
7.04%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.09
롱(주식매수):
130 (64.68%)
숏(주식차입매도):
71 (35.32%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
1.47 USD
평균 이익:
90.54 USD
평균 손실:
-81.61 USD
연속 최대 손실:
12 (-1 267.19 USD)
연속 최대 손실:
-1 267.19 USD (12)
월별 성장률:
-14.05%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
81%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
617.68 USD
최대한의:
3 109.95 USD (90.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
61.68% (3 005.44 USD)
자본금별:
14.05% (603.46 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD. 171
NZDJPY 8
EURJPY 6
CADJPY 6
AUDJPY 4
GBPJPY 2
CHFJPY 2
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD. 625
NZDJPY 123
EURJPY -251
CADJPY -176
AUDJPY 0
GBPJPY 14
CHFJPY 26
USDJPY -65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD. 74K
NZDJPY 7.4K
EURJPY -17K
CADJPY -9.5K
AUDJPY 28
GBPJPY 2.1K
CHFJPY 2K
USDJPY -2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +274.25 USD
최악의 거래: -254 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +1 016.49 USD
연속 최대 손실: -1 267.19 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 11
0.33 × 3
RadexMarkets-Real 6
5.40 × 5
리뷰 없음
2025.12.23 21:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 16:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 16:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 01:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 07:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 00:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 13:19
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Toni STDW
월별 1000 USD
42%
0
0
USD
4.8K
USD
15
81%
201
48%
52%
1.03
1.47
USD
62%
1:500
MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.