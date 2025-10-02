- 자본
- 축소
트레이드:
201
이익 거래:
97 (48.25%)
손실 거래:
104 (51.74%)
최고의 거래:
274.25 USD
최악의 거래:
-253.50 USD
총 수익:
8 782.80 USD (303 322 pips)
총 손실:
-8 487.38 USD (245 838 pips)
연속 최대 이익:
10 (1 016.49 USD)
연속 최대 이익:
1 311.02 USD (8)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
52.22%
최대 입금량:
7.04%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.09
롱(주식매수):
130 (64.68%)
숏(주식차입매도):
71 (35.32%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
1.47 USD
평균 이익:
90.54 USD
평균 손실:
-81.61 USD
연속 최대 손실:
12 (-1 267.19 USD)
연속 최대 손실:
-1 267.19 USD (12)
월별 성장률:
-14.05%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
81%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
617.68 USD
최대한의:
3 109.95 USD (90.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
61.68% (3 005.44 USD)
자본금별:
14.05% (603.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|171
|NZDJPY
|8
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.
|625
|NZDJPY
|123
|EURJPY
|-251
|CADJPY
|-176
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|14
|CHFJPY
|26
|USDJPY
|-65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.
|74K
|NZDJPY
|7.4K
|EURJPY
|-17K
|CADJPY
|-9.5K
|AUDJPY
|28
|GBPJPY
|2.1K
|CHFJPY
|2K
|USDJPY
|-2K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +274.25 USD
최악의 거래: -254 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +1 016.49 USD
연속 최대 손실: -1 267.19 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
42%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
15
81%
201
48%
52%
1.03
1.47
USD
USD
62%
1:500