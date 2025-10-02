SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Toni STDW
Chairul Rainalfi Mahendra

Toni STDW

Chairul Rainalfi Mahendra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 24%
VantageInternational-Live 11
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
188
Gewinntrades:
90 (47.87%)
Verlusttrades:
98 (52.13%)
Bester Trade:
250.70 USD
Schlechtester Trade:
-253.50 USD
Bruttoprofit:
7 214.55 USD (271 825 pips)
Bruttoverlust:
-7 706.27 USD (229 809 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (1 016.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 311.02 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
51.07%
Max deposit load:
7.04%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.16
Long-Positionen:
123 (65.43%)
Short-Positionen:
65 (34.57%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
80.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-78.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1 267.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 267.19 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-41.38%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
491.72 USD
Maximaler:
2 983.99 USD (86.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
61.29% (2 983.99 USD)
Kapital:
14.05% (603.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD. 158
NZDJPY 8
EURJPY 6
CADJPY 6
AUDJPY 4
GBPJPY 2
CHFJPY 2
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD. -162
NZDJPY 123
EURJPY -251
CADJPY -176
AUDJPY 0
GBPJPY 14
CHFJPY 26
USDJPY -65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD. 59K
NZDJPY 7.4K
EURJPY -17K
CADJPY -9.5K
AUDJPY 28
GBPJPY 2.1K
CHFJPY 2K
USDJPY -2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +250.70 USD
Schlechtester Trade: -254 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 016.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 267.19 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 11
0.33 × 3
RadexMarkets-Real 6
5.40 × 5
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.23 21:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 16:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 16:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 01:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 07:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 00:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 13:19
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Toni STDW
1000 USD pro Monat
24%
0
0
USD
2.1K
USD
13
86%
188
47%
51%
0.93
-2.62
USD
61%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.