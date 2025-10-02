- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
188
Gewinntrades:
90 (47.87%)
Verlusttrades:
98 (52.13%)
Bester Trade:
250.70 USD
Schlechtester Trade:
-253.50 USD
Bruttoprofit:
7 214.55 USD (271 825 pips)
Bruttoverlust:
-7 706.27 USD (229 809 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (1 016.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 311.02 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
51.07%
Max deposit load:
7.04%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.16
Long-Positionen:
123 (65.43%)
Short-Positionen:
65 (34.57%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
80.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-78.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1 267.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 267.19 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-41.38%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
491.72 USD
Maximaler:
2 983.99 USD (86.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
61.29% (2 983.99 USD)
Kapital:
14.05% (603.46 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|158
|NZDJPY
|8
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.
|-162
|NZDJPY
|123
|EURJPY
|-251
|CADJPY
|-176
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|14
|CHFJPY
|26
|USDJPY
|-65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.
|59K
|NZDJPY
|7.4K
|EURJPY
|-17K
|CADJPY
|-9.5K
|AUDJPY
|28
|GBPJPY
|2.1K
|CHFJPY
|2K
|USDJPY
|-2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +250.70 USD
Schlechtester Trade: -254 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 016.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 267.19 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 11
|0.33 × 3
|
RadexMarkets-Real 6
|5.40 × 5
Keine Bewertungen
