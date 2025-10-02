- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
184
Прибыльных трейдов:
89 (48.36%)
Убыточных трейдов:
95 (51.63%)
Лучший трейд:
250.70 USD
Худший трейд:
-252.85 USD
Общая прибыль:
6 981.25 USD (266 868 pips)
Общий убыток:
-7 203.37 USD (219 825 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 016.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 311.02 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
48.59%
Макс. загрузка депозита:
7.04%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
119 (64.67%)
Коротких трейдов:
65 (35.33%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-1.21 USD
Средняя прибыль:
78.44 USD
Средний убыток:
-75.82 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 166.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 194.15 USD (9)
Прирост в месяц:
-39.51%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
222.12 USD
Максимальная:
2 714.39 USD (78.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.36% (2 714.39 USD)
По эквити:
14.05% (603.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|154
|NZDJPY
|8
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|108
|NZDJPY
|123
|EURJPY
|-251
|CADJPY
|-176
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|14
|CHFJPY
|26
|USDJPY
|-65
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|64K
|NZDJPY
|7.4K
|EURJPY
|-17K
|CADJPY
|-9.5K
|AUDJPY
|28
|GBPJPY
|2.1K
|CHFJPY
|2K
|USDJPY
|-2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +250.70 USD
Худший трейд: -253 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 016.49 USD
Макс. убыток в серии: -1 166.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 11
|0.33 × 3
|
RadexMarkets-Real 6
|5.40 × 5
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
40%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
13
88%
184
48%
49%
0.96
-1.21
USD
USD
56%
1:500