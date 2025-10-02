СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Toni STDW
Chairul Rainalfi Mahendra

Toni STDW

Chairul Rainalfi Mahendra
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 40%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
184
Прибыльных трейдов:
89 (48.36%)
Убыточных трейдов:
95 (51.63%)
Лучший трейд:
250.70 USD
Худший трейд:
-252.85 USD
Общая прибыль:
6 981.25 USD (266 868 pips)
Общий убыток:
-7 203.37 USD (219 825 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1 016.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 311.02 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
48.59%
Макс. загрузка депозита:
7.04%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
119 (64.67%)
Коротких трейдов:
65 (35.33%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-1.21 USD
Средняя прибыль:
78.44 USD
Средний убыток:
-75.82 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 166.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 194.15 USD (9)
Прирост в месяц:
-39.51%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
222.12 USD
Максимальная:
2 714.39 USD (78.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
56.36% (2 714.39 USD)
По эквити:
14.05% (603.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD. 154
NZDJPY 8
EURJPY 6
CADJPY 6
AUDJPY 4
GBPJPY 2
CHFJPY 2
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD. 108
NZDJPY 123
EURJPY -251
CADJPY -176
AUDJPY 0
GBPJPY 14
CHFJPY 26
USDJPY -65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD. 64K
NZDJPY 7.4K
EURJPY -17K
CADJPY -9.5K
AUDJPY 28
GBPJPY 2.1K
CHFJPY 2K
USDJPY -2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +250.70 USD
Худший трейд: -253 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 016.49 USD
Макс. убыток в серии: -1 166.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 11
0.33 × 3
RadexMarkets-Real 6
5.40 × 5
Нет отзывов
2025.12.23 21:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 16:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 16:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 01:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 07:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 00:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 13:19
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Toni STDW
1000 USD в месяц
40%
0
0
USD
2.4K
USD
13
88%
184
48%
49%
0.96
-1.21
USD
56%
1:500
