- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
5 (50.00%)
Loss Trade:
5 (50.00%)
Best Trade:
45.66 USD
Worst Trade:
-51.83 USD
Profitto lordo:
145.54 USD (15 668 pips)
Perdita lorda:
-140.42 USD (13 577 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (144.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
144.35 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.18%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
29.11 USD
Perdita media:
-28.08 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-138.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-138.42 USD (4)
Crescita mensile:
0.45%
Algo trading:
70%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
139.23 USD
Massimale:
139.23 USD (14.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.86% (139.23 USD)
Per equità:
7.78% (81.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|9
|GBPJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.
|-16
|GBPJPY
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.
|-1K
|GBPJPY
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.66 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +144.35 USD
Massima perdita consecutiva: -138.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|1.00 × 1
|
RadexMarkets-Real 6
|8.00 × 1
Welcome to manuel guller. Enjoy your trade okay
