Negociações:
187
Negociações com lucro:
90 (48.12%)
Negociações com perda:
97 (51.87%)
Melhor negociação:
250.70 USD
Pior negociação:
-252.85 USD
Lucro bruto:
7 214.55 USD (271 825 pips)
Perda bruta:
-7 452.77 USD (224 813 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (1 016.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 311.02 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
51.07%
Depósito máximo carregado:
7.04%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.08
Negociações longas:
122 (65.24%)
Negociações curtas:
65 (34.76%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-1.27 USD
Lucro médio:
80.16 USD
Perda média:
-76.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 267.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 267.19 USD (12)
Crescimento mensal:
-38.32%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
322.97 USD
Máximo:
2 815.24 USD (81.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
58.21% (2 815.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.05% (603.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|157
|NZDJPY
|8
|EURJPY
|6
|CADJPY
|6
|AUDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|USDJPY
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.
|91
|NZDJPY
|123
|EURJPY
|-251
|CADJPY
|-176
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|14
|CHFJPY
|26
|USDJPY
|-65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.
|64K
|NZDJPY
|7.4K
|EURJPY
|-17K
|CADJPY
|-9.5K
|AUDJPY
|28
|GBPJPY
|2.1K
|CHFJPY
|2K
|USDJPY
|-2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +250.70 USD
Pior negociação: -253 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +1 016.49 USD
Máxima perda consecutiva: -1 267.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Exness-Real17
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
VantageInternational-Live 11
|0.33 × 3
RadexMarkets-Real 6
|5.40 × 5
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
39%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
13
87%
187
48%
51%
0.96
-1.27
USD
USD
58%
1:500