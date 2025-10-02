SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Toni STDW
Chairul Rainalfi Mahendra

Toni STDW

0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 39%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
187
Negociações com lucro:
90 (48.12%)
Negociações com perda:
97 (51.87%)
Melhor negociação:
250.70 USD
Pior negociação:
-252.85 USD
Lucro bruto:
7 214.55 USD (271 825 pips)
Perda bruta:
-7 452.77 USD (224 813 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (1 016.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 311.02 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
51.07%
Depósito máximo carregado:
7.04%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.08
Negociações longas:
122 (65.24%)
Negociações curtas:
65 (34.76%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-1.27 USD
Lucro médio:
80.16 USD
Perda média:
-76.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 267.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 267.19 USD (12)
Crescimento mensal:
-38.32%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
322.97 USD
Máximo:
2 815.24 USD (81.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
58.21% (2 815.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.05% (603.46 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD. 157
NZDJPY 8
EURJPY 6
CADJPY 6
AUDJPY 4
GBPJPY 2
CHFJPY 2
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD. 91
NZDJPY 123
EURJPY -251
CADJPY -176
AUDJPY 0
GBPJPY 14
CHFJPY 26
USDJPY -65
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD. 64K
NZDJPY 7.4K
EURJPY -17K
CADJPY -9.5K
AUDJPY 28
GBPJPY 2.1K
CHFJPY 2K
USDJPY -2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +250.70 USD
Pior negociação: -253 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +1 016.49 USD
Máxima perda consecutiva: -1 267.19 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 11
0.33 × 3
RadexMarkets-Real 6
5.40 × 5
Sem comentários
2025.12.23 21:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 16:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.01 16:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 01:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 07:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 00:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.02 13:19
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Toni STDW
1000 USD por mês
39%
0
0
USD
2.4K
USD
13
87%
187
48%
51%
0.96
-1.27
USD
58%
1:500
