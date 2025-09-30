- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
56
利益トレード:
44 (78.57%)
損失トレード:
12 (21.43%)
ベストトレード:
1 161.51 USD
最悪のトレード:
-637.50 USD
総利益:
23 939.17 USD (166 856 pips)
総損失:
-7 282.51 USD (50 258 pips)
最大連続の勝ち:
8 (4 677.91 USD)
最大連続利益:
4 677.91 USD (8)
シャープレシオ:
0.63
取引アクティビティ:
46.61%
最大入金額:
1.34%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
7.04
長いトレード:
42 (75.00%)
短いトレード:
14 (25.00%)
プロフィットファクター:
3.29
期待されたペイオフ:
297.44 USD
平均利益:
544.07 USD
平均損失:
-606.88 USD
最大連続の負け:
3 (-1 752.03 USD)
最大連続損失:
-1 752.03 USD (3)
月間成長:
19.90%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 365.76 USD (5.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.36% (2 365.76 USD)
エクイティによる:
4.32% (1 578.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|17K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|117K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 161.51 USD
最悪のトレード: -638 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +4 677.91 USD
最大連続損失: -1 752.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Oct 1, 2025
This account is begin with $30,000 equity with maksimum 2% ($600) risk per trade. Maximum drawdown limited to 10% daily and 20% monthly. At the end of every month it will be withdrawn $3,000 as cost. Every remaining profit will be compounding to the equity. Copier please calculate lot carefully for every signal, it could vary between 150-500 pips.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
61%
2
23K
USD
USD
38K
USD
USD
12
0%
56
78%
47%
3.28
297.44
USD
USD
6%
1:200