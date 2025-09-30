- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
56
盈利交易:
44 (78.57%)
亏损交易:
12 (21.43%)
最好交易:
1 161.51 USD
最差交易:
-637.50 USD
毛利:
23 939.17 USD (166 856 pips)
毛利亏损:
-7 282.51 USD (50 258 pips)
最大连续赢利:
8 (4 677.91 USD)
最大连续盈利:
4 677.91 USD (8)
夏普比率:
0.63
交易活动:
46.61%
最大入金加载:
1.34%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
7.04
长期交易:
42 (75.00%)
短期交易:
14 (25.00%)
利润因子:
3.29
预期回报:
297.44 USD
平均利润:
544.07 USD
平均损失:
-606.88 USD
最大连续失误:
3 (-1 752.03 USD)
最大连续亏损:
-1 752.03 USD (3)
每月增长:
18.02%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 365.76 USD (5.61%)
相对跌幅:
结余:
6.36% (2 365.76 USD)
净值:
4.32% (1 578.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|17K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|117K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 161.51 USD
最差交易: -638 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +4 677.91 USD
最大连续亏损: -1 752.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Oct 1, 2025
This account is begin with $30,000 equity with maksimum 2% ($600) risk per trade. Maximum drawdown limited to 10% daily and 20% monthly. At the end of every month it will be withdrawn $3,000 as cost. Every remaining profit will be compounding to the equity. Copier please calculate lot carefully for every signal, it could vary between 150-500 pips.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
61%
2
23K
USD
USD
38K
USD
USD
12
0%
56
78%
47%
3.28
297.44
USD
USD
6%
1:200