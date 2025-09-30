СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Prima Surya Andhara
William Marvin

Prima Surya Andhara

William Marvin
0 отзывов
Надежность
12 недель
2 / 24K USD
30 USD в месяц
прирост с 2025 64%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
44 (80.00%)
Убыточных трейдов:
11 (20.00%)
Лучший трейд:
1 161.51 USD
Худший трейд:
-637.50 USD
Общая прибыль:
23 939.17 USD (166 856 pips)
Общий убыток:
-6 670.60 USD (44 755 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (4 677.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 677.91 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
46.61%
Макс. загрузка депозита:
1.34%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.30
Длинных трейдов:
42 (76.36%)
Коротких трейдов:
13 (23.64%)
Профит фактор:
3.59
Мат. ожидание:
313.97 USD
Средняя прибыль:
544.07 USD
Средний убыток:
-606.42 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 752.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 752.03 USD (3)
Прирост в месяц:
16.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 365.76 USD (5.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.36% (2 365.76 USD)
По эквити:
4.32% (1 578.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 17K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 122K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 161.51 USD
Худший трейд: -638 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +4 677.91 USD
Макс. убыток в серии: -1 752.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Oct 1, 2025

This account is begin with $30,000 equity with maksimum 2% ($600) risk per trade. Maximum drawdown limited to 10% daily and 20% monthly. At the end of every month it will be withdrawn $3,000 as cost. Every remaining profit will be compounding to the equity. Copier please calculate lot carefully for every signal, it could vary between 150-500 pips.

Нет отзывов
2025.12.12 10:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 19:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 16:47
Share of trading days is too low
2025.11.06 15:37
Share of trading days is too low
2025.11.04 15:10
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 15.15% of days out of the 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 00:14
Share of trading days is too low
2025.10.06 00:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 23:14
Share of trading days is too low
2025.10.05 23:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 21:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Prima Surya Andhara
30 USD в месяц
64%
2
24K
USD
39K
USD
12
0%
55
80%
47%
3.58
313.97
USD
6%
1:200
