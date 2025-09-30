- Прирост
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
44 (80.00%)
Убыточных трейдов:
11 (20.00%)
Лучший трейд:
1 161.51 USD
Худший трейд:
-637.50 USD
Общая прибыль:
23 939.17 USD (166 856 pips)
Общий убыток:
-6 670.60 USD (44 755 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (4 677.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 677.91 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
46.61%
Макс. загрузка депозита:
1.34%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.30
Длинных трейдов:
42 (76.36%)
Коротких трейдов:
13 (23.64%)
Профит фактор:
3.59
Мат. ожидание:
313.97 USD
Средняя прибыль:
544.07 USD
Средний убыток:
-606.42 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 752.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 752.03 USD (3)
Прирост в месяц:
16.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 365.76 USD (5.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.36% (2 365.76 USD)
По эквити:
4.32% (1 578.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|17K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|122K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Oct 1, 2025
This account is begin with $30,000 equity with maksimum 2% ($600) risk per trade. Maximum drawdown limited to 10% daily and 20% monthly. At the end of every month it will be withdrawn $3,000 as cost. Every remaining profit will be compounding to the equity. Copier please calculate lot carefully for every signal, it could vary between 150-500 pips.
