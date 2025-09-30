SinaisSeções
William Marvin

Prima Surya Andhara

William Marvin
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
2 / 23K USD
crescimento desde 2025 61%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
44 (78.57%)
Negociações com perda:
12 (21.43%)
Melhor negociação:
1 161.51 USD
Pior negociação:
-637.50 USD
Lucro bruto:
23 939.17 USD (166 856 pips)
Perda bruta:
-7 282.51 USD (50 258 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (4 677.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 677.91 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.63
Atividade de negociação:
46.61%
Depósito máximo carregado:
1.34%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
7.04
Negociações longas:
42 (75.00%)
Negociações curtas:
14 (25.00%)
Fator de lucro:
3.29
Valor esperado:
297.44 USD
Lucro médio:
544.07 USD
Perda média:
-606.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 752.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 752.03 USD (3)
Crescimento mensal:
19.90%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 365.76 USD (5.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.36% (2 365.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.32% (1 578.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 17K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 117K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 mais ...
Oct 1, 2025

This account is begin with $30,000 equity with maksimum 2% ($600) risk per trade. Maximum drawdown limited to 10% daily and 20% monthly. At the end of every month it will be withdrawn $3,000 as cost. Every remaining profit will be compounding to the equity. Copier please calculate lot carefully for every signal, it could vary between 150-500 pips.

Sem comentários
2025.12.12 10:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 19:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 16:47
Share of trading days is too low
2025.11.06 15:37
Share of trading days is too low
2025.11.04 15:10
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 15.15% of days out of the 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 00:14
Share of trading days is too low
2025.10.06 00:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 23:14
Share of trading days is too low
2025.10.05 23:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 21:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
