Negociações:
56
Negociações com lucro:
44 (78.57%)
Negociações com perda:
12 (21.43%)
Melhor negociação:
1 161.51 USD
Pior negociação:
-637.50 USD
Lucro bruto:
23 939.17 USD (166 856 pips)
Perda bruta:
-7 282.51 USD (50 258 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (4 677.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 677.91 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.63
Atividade de negociação:
46.61%
Depósito máximo carregado:
1.34%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
7.04
Negociações longas:
42 (75.00%)
Negociações curtas:
14 (25.00%)
Fator de lucro:
3.29
Valor esperado:
297.44 USD
Lucro médio:
544.07 USD
Perda média:
-606.88 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 752.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 752.03 USD (3)
Crescimento mensal:
19.90%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 365.76 USD (5.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.36% (2 365.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.32% (1 578.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|17K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|117K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Oct 1, 2025
This account is begin with $30,000 equity with maksimum 2% ($600) risk per trade. Maximum drawdown limited to 10% daily and 20% monthly. At the end of every month it will be withdrawn $3,000 as cost. Every remaining profit will be compounding to the equity. Copier please calculate lot carefully for every signal, it could vary between 150-500 pips.
Sem comentários
