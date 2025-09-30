SignaleKategorien
William Marvin

Prima Surya Andhara

William Marvin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
2 / 22K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 59%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
44 (77.19%)
Verlusttrades:
13 (22.81%)
Bester Trade:
1 161.51 USD
Schlechtester Trade:
-637.50 USD
Bruttoprofit:
23 939.17 USD (166 856 pips)
Bruttoverlust:
-7 896.81 USD (53 456 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (4 677.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 677.91 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.59
Trading-Aktivität:
46.61%
Max deposit load:
1.34%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.78
Long-Positionen:
43 (75.44%)
Short-Positionen:
14 (24.56%)
Profit-Faktor:
3.03
Mathematische Gewinnerwartung:
281.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
544.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-607.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1 752.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 752.03 USD (3)
Wachstum pro Monat :
12.31%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2 365.76 USD (5.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.36% (2 365.76 USD)
Kapital:
4.32% (1 578.88 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 16K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 113K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 161.51 USD
Schlechtester Trade: -638 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 677.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 752.03 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 196 ...
Oct 1, 2025

This account is begin with $30,000 equity with maksimum 2% ($600) risk per trade. Maximum drawdown limited to 10% daily and 20% monthly. At the end of every month it will be withdrawn $3,000 as cost. Every remaining profit will be compounding to the equity. Copier please calculate lot carefully for every signal, it could vary between 150-500 pips.

2025.12.12 10:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 19:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 16:47
Share of trading days is too low
2025.11.06 15:37
Share of trading days is too low
2025.11.04 15:10
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 15.15% of days out of the 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 00:14
Share of trading days is too low
2025.10.06 00:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 23:14
Share of trading days is too low
2025.10.05 23:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 21:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
