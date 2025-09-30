- Wachstum
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
44 (77.19%)
Verlusttrades:
13 (22.81%)
Bester Trade:
1 161.51 USD
Schlechtester Trade:
-637.50 USD
Bruttoprofit:
23 939.17 USD (166 856 pips)
Bruttoverlust:
-7 896.81 USD (53 456 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (4 677.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 677.91 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.59
Trading-Aktivität:
46.61%
Max deposit load:
1.34%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.78
Long-Positionen:
43 (75.44%)
Short-Positionen:
14 (24.56%)
Profit-Faktor:
3.03
Mathematische Gewinnerwartung:
281.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
544.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-607.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1 752.03 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 752.03 USD (3)
Wachstum pro Monat :
12.31%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2 365.76 USD (5.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.36% (2 365.76 USD)
Kapital:
4.32% (1 578.88 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|16K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|113K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +1 161.51 USD
Schlechtester Trade: -638 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 677.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 752.03 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Oct 1, 2025
This account is begin with $30,000 equity with maksimum 2% ($600) risk per trade. Maximum drawdown limited to 10% daily and 20% monthly. At the end of every month it will be withdrawn $3,000 as cost. Every remaining profit will be compounding to the equity. Copier please calculate lot carefully for every signal, it could vary between 150-500 pips.
Keine Bewertungen
