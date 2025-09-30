- 자본
- 축소
트레이드:
59
이익 거래:
45 (76.27%)
손실 거래:
14 (23.73%)
최고의 거래:
1 161.51 USD
최악의 거래:
-637.50 USD
총 수익:
24 534.49 USD (171 851 pips)
총 손실:
-8 509.43 USD (59 548 pips)
연속 최대 이익:
8 (4 677.91 USD)
샤프 비율:
0.56
거래 활동:
46.28%
최대 입금량:
1.34%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
6.77
롱(주식매수):
45 (76.27%)
숏(주식차입매도):
14 (23.73%)
수익 요인:
2.88
기대수익:
271.61 USD
평균 이익:
545.21 USD
평균 손실:
-607.82 USD
연속 최대 손실:
3 (-1 838.83 USD)
연속 최대 손실:
-1 838.83 USD (3)
월별 성장률:
9.03%
연간 예측:
109.58%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2 365.76 USD (5.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.36% (2 365.76 USD)
자본금별:
4.32% (1 578.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|16K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|112K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 161.51 USD
최악의 거래: -638 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +4 677.91 USD
연속 최대 손실: -1 838.83 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Oct 1, 2025
This account is begin with $30,000 equity with maksimum 2% ($600) risk per trade. Maximum drawdown limited to 10% daily and 20% monthly. At the end of every month it will be withdrawn $3,000 as cost. Every remaining profit will be compounding to the equity. Copier please calculate lot carefully for every signal, it could vary between 150-500 pips.
리뷰 없음
