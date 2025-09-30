시그널섹션
0 리뷰
안정성
14
2 / 22K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 58%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
59
이익 거래:
45 (76.27%)
손실 거래:
14 (23.73%)
최고의 거래:
1 161.51 USD
최악의 거래:
-637.50 USD
총 수익:
24 534.49 USD (171 851 pips)
총 손실:
-8 509.43 USD (59 548 pips)
연속 최대 이익:
8 (4 677.91 USD)
연속 최대 이익:
4 677.91 USD (8)
샤프 비율:
0.56
거래 활동:
46.28%
최대 입금량:
1.34%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
6.77
롱(주식매수):
45 (76.27%)
숏(주식차입매도):
14 (23.73%)
수익 요인:
2.88
기대수익:
271.61 USD
평균 이익:
545.21 USD
평균 손실:
-607.82 USD
연속 최대 손실:
3 (-1 838.83 USD)
연속 최대 손실:
-1 838.83 USD (3)
월별 성장률:
9.03%
연간 예측:
109.58%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2 365.76 USD (5.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.36% (2 365.76 USD)
자본금별:
4.32% (1 578.88 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 16K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 112K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 161.51 USD
최악의 거래: -638 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +4 677.91 USD
연속 최대 손실: -1 838.83 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Oct 1, 2025

This account is begin with $30,000 equity with maksimum 2% ($600) risk per trade. Maximum drawdown limited to 10% daily and 20% monthly. At the end of every month it will be withdrawn $3,000 as cost. Every remaining profit will be compounding to the equity. Copier please calculate lot carefully for every signal, it could vary between 150-500 pips.

2025.12.12 10:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 19:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 16:47
Share of trading days is too low
2025.11.06 15:37
Share of trading days is too low
2025.11.04 15:10
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 15.15% of days out of the 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 00:14
Share of trading days is too low
2025.10.06 00:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 23:14
Share of trading days is too low
2025.10.05 23:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 21:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
