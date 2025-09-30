- Incremento
Total de Trades:
56
Transacciones Rentables:
44 (78.57%)
Transacciones Irrentables:
12 (21.43%)
Mejor transacción:
1 161.51 USD
Peor transacción:
-637.50 USD
Beneficio Bruto:
23 939.17 USD (166 856 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 282.51 USD (50 258 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (4 677.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 677.91 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.63
Actividad comercial:
46.61%
Carga máxima del depósito:
1.34%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
7.04
Transacciones Largas:
42 (75.00%)
Transacciones Cortas:
14 (25.00%)
Factor de Beneficio:
3.29
Beneficio Esperado:
297.44 USD
Beneficio medio:
544.07 USD
Pérdidas medias:
-606.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-1 752.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 752.03 USD (3)
Crecimiento al mes:
19.90%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2 365.76 USD (5.61%)
Reducción relativa:
De balance:
6.36% (2 365.76 USD)
De fondos:
4.32% (1 578.88 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|17K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|117K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Oct 1, 2025
This account is begin with $30,000 equity with maksimum 2% ($600) risk per trade. Maximum drawdown limited to 10% daily and 20% monthly. At the end of every month it will be withdrawn $3,000 as cost. Every remaining profit will be compounding to the equity. Copier please calculate lot carefully for every signal, it could vary between 150-500 pips.
