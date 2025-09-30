SeñalesSecciones
William Marvin

Prima Surya Andhara

William Marvin
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
2 / 23K USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 61%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
56
Transacciones Rentables:
44 (78.57%)
Transacciones Irrentables:
12 (21.43%)
Mejor transacción:
1 161.51 USD
Peor transacción:
-637.50 USD
Beneficio Bruto:
23 939.17 USD (166 856 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 282.51 USD (50 258 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (4 677.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 677.91 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.63
Actividad comercial:
46.61%
Carga máxima del depósito:
1.34%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
7.04
Transacciones Largas:
42 (75.00%)
Transacciones Cortas:
14 (25.00%)
Factor de Beneficio:
3.29
Beneficio Esperado:
297.44 USD
Beneficio medio:
544.07 USD
Pérdidas medias:
-606.88 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-1 752.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 752.03 USD (3)
Crecimiento al mes:
19.90%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2 365.76 USD (5.61%)
Reducción relativa:
De balance:
6.36% (2 365.76 USD)
De fondos:
4.32% (1 578.88 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 17K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 117K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 161.51 USD
Peor transacción: -638 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +4 677.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 752.03 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 196...
Oct 1, 2025

This account is begin with $30,000 equity with maksimum 2% ($600) risk per trade. Maximum drawdown limited to 10% daily and 20% monthly. At the end of every month it will be withdrawn $3,000 as cost. Every remaining profit will be compounding to the equity. Copier please calculate lot carefully for every signal, it could vary between 150-500 pips.

2025.12.12 10:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.24 19:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.06 16:47
Share of trading days is too low
2025.11.06 15:37
Share of trading days is too low
2025.11.04 15:10
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 15.15% of days out of the 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 01:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 00:14
Share of trading days is too low
2025.10.06 00:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 23:14
Share of trading days is too low
2025.10.05 23:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.30 21:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Prima Surya Andhara
30 USD al mes
61%
2
23K
USD
38K
USD
12
0%
56
78%
47%
3.28
297.44
USD
6%
1:200
