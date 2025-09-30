- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
167
利益トレード:
126 (75.44%)
損失トレード:
41 (24.55%)
ベストトレード:
23.35 USD
最悪のトレード:
-8.50 USD
総利益:
176.15 USD (19 357 pips)
総損失:
-85.92 USD (10 277 pips)
最大連続の勝ち:
16 (12.73 USD)
最大連続利益:
24.80 USD (3)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
74.27%
最大入金額:
3.37%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.01
長いトレード:
89 (53.29%)
短いトレード:
78 (46.71%)
プロフィットファクター:
2.05
期待されたペイオフ:
0.54 USD
平均利益:
1.40 USD
平均損失:
-2.10 USD
最大連続の負け:
4 (-22.49 USD)
最大連続損失:
-22.49 USD (4)
月間成長:
4.95%
年間予想:
60.07%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.86 USD
最大の:
22.49 USD (6.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.65% (22.49 USD)
エクイティによる:
9.49% (36.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|85
|NZDCAD
|82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|44
|NZDCAD
|47
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|4.4K
|NZDCAD
|4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.35 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +12.73 USD
最大連続損失: -22.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Exness-Real18
|0.00 × 1
Exness-Real29
|0.00 × 1
Exness-Real6
|0.00 × 1
Exness-Real17
|0.50 × 2
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
28%
0
0
USD
USD
306
USD
USD
20
100%
167
75%
74%
2.05
0.54
USD
USD
9%
1:500