Всего трейдов:
167
Прибыльных трейдов:
126 (75.44%)
Убыточных трейдов:
41 (24.55%)
Лучший трейд:
23.35 USD
Худший трейд:
-8.50 USD
Общая прибыль:
176.15 USD (19 357 pips)
Общий убыток:
-85.92 USD (10 277 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (12.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.80 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
72.88%
Макс. загрузка депозита:
3.37%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.01
Длинных трейдов:
89 (53.29%)
Коротких трейдов:
78 (46.71%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
1.40 USD
Средний убыток:
-2.10 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-22.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.49 USD (4)
Прирост в месяц:
4.95%
Годовой прогноз:
60.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.86 USD
Максимальная:
22.49 USD (6.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.65% (22.49 USD)
По эквити:
9.49% (36.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|85
|NZDCAD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|44
|NZDCAD
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|4.4K
|NZDCAD
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
Нет отзывов
