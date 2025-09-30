СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / HUONG LEE
Khac Nhu Le

HUONG LEE

Khac Nhu Le
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 28%
Exness-Real18
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
167
Прибыльных трейдов:
126 (75.44%)
Убыточных трейдов:
41 (24.55%)
Лучший трейд:
23.35 USD
Худший трейд:
-8.50 USD
Общая прибыль:
176.15 USD (19 357 pips)
Общий убыток:
-85.92 USD (10 277 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (12.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.80 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
72.88%
Макс. загрузка депозита:
3.37%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.01
Длинных трейдов:
89 (53.29%)
Коротких трейдов:
78 (46.71%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
1.40 USD
Средний убыток:
-2.10 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-22.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.49 USD (4)
Прирост в месяц:
4.95%
Годовой прогноз:
60.07%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.86 USD
Максимальная:
22.49 USD (6.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.65% (22.49 USD)
По эквити:
9.49% (36.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 85
NZDCAD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 44
NZDCAD 47
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 4.4K
NZDCAD 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.35 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +12.73 USD
Макс. убыток в серии: -22.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real17
0.50 × 2
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Нет отзывов
2025.11.13 18:52
No swaps are charged
2025.11.13 18:52
No swaps are charged
2025.11.13 16:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.15 02:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 08:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
