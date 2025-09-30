- 자본
- 축소
트레이드:
171
이익 거래:
128 (74.85%)
손실 거래:
43 (25.15%)
최고의 거래:
23.35 USD
최악의 거래:
-8.50 USD
총 수익:
179.54 USD (19 846 pips)
총 손실:
-87.84 USD (10 513 pips)
연속 최대 이익:
16 (12.73 USD)
연속 최대 이익:
24.80 USD (3)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
68.21%
최대 입금량:
3.37%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
4.08
롱(주식매수):
89 (52.05%)
숏(주식차입매도):
82 (47.95%)
수익 요인:
2.04
기대수익:
0.54 USD
평균 이익:
1.40 USD
평균 손실:
-2.04 USD
연속 최대 손실:
4 (-22.49 USD)
연속 최대 손실:
-22.49 USD (4)
월별 성장률:
4.25%
연간 예측:
51.52%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.86 USD
최대한의:
22.49 USD (6.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.65% (22.49 USD)
자본금별:
9.49% (36.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|87
|NZDCAD
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|44
|NZDCAD
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|4.5K
|NZDCAD
|4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +23.35 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +12.73 USD
연속 최대 손실: -22.49 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real18"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
29%
0
0
USD
USD
307
USD
USD
21
100%
171
74%
68%
2.04
0.54
USD
USD
9%
1:500