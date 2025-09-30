- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
39 (69.64%)
Loss Trade:
17 (30.36%)
Best Trade:
23.35 USD
Worst Trade:
-8.50 USD
Profitto lordo:
71.34 USD (6 445 pips)
Perdita lorda:
-43.35 USD (4 810 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (11.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.80 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
32.82%
Massimo carico di deposito:
1.11%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.24
Long Trade:
28 (50.00%)
Short Trade:
28 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
1.83 USD
Perdita media:
-2.55 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-22.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.49 USD (4)
Crescita mensile:
5.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.86 USD
Massimale:
22.49 USD (6.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.65% (22.49 USD)
Per equità:
1.31% (4.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|30
|NZDCAD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|16
|NZDCAD
|12
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|765
|NZDCAD
|870
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.35 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +11.97 USD
Massima perdita consecutiva: -22.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
349
USD
USD
8
100%
56
69%
33%
1.64
0.50
USD
USD
7%
1:500