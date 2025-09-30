- Incremento
Total de Trades:
167
Transacciones Rentables:
126 (75.44%)
Transacciones Irrentables:
41 (24.55%)
Mejor transacción:
23.35 USD
Peor transacción:
-8.50 USD
Beneficio Bruto:
176.15 USD (19 357 pips)
Pérdidas Brutas:
-85.92 USD (10 277 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (12.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24.80 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
74.27%
Carga máxima del depósito:
3.37%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
4.01
Transacciones Largas:
89 (53.29%)
Transacciones Cortas:
78 (46.71%)
Factor de Beneficio:
2.05
Beneficio Esperado:
0.54 USD
Beneficio medio:
1.40 USD
Pérdidas medias:
-2.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-22.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.49 USD (4)
Crecimiento al mes:
4.95%
Pronóstico anual:
60.07%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.86 USD
Máxima:
22.49 USD (6.65%)
Reducción relativa:
De balance:
6.65% (22.49 USD)
De fondos:
9.49% (36.18 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|85
|NZDCAD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|44
|NZDCAD
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|4.4K
|NZDCAD
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
