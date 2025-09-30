SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / HUONG LEE
Khac Nhu Le

HUONG LEE

Khac Nhu Le
0 comentários
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 28%
Exness-Real18
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
167
Negociações com lucro:
126 (75.44%)
Negociações com perda:
41 (24.55%)
Melhor negociação:
23.35 USD
Pior negociação:
-8.50 USD
Lucro bruto:
176.15 USD (19 357 pips)
Perda bruta:
-85.92 USD (10 277 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (12.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.80 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
74.27%
Depósito máximo carregado:
3.37%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.01
Negociações longas:
89 (53.29%)
Negociações curtas:
78 (46.71%)
Fator de lucro:
2.05
Valor esperado:
0.54 USD
Lucro médio:
1.40 USD
Perda média:
-2.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-22.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.49 USD (4)
Crescimento mensal:
4.95%
Previsão anual:
60.07%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.86 USD
Máximo:
22.49 USD (6.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.65% (22.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.49% (36.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 85
NZDCAD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 44
NZDCAD 47
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 4.4K
NZDCAD 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.35 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +12.73 USD
Máxima perda consecutiva: -22.49 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real17
0.50 × 2
TMGM.TradeMax-Live2
7.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.11.13 18:52
No swaps are charged
2025.11.13 18:52
No swaps are charged
2025.11.13 16:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.15 02:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.30 08:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
HUONG LEE
30 USD por mês
28%
0
0
USD
306
USD
20
100%
167
75%
74%
2.05
0.54
USD
9%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.