Negociações:
167
Negociações com lucro:
126 (75.44%)
Negociações com perda:
41 (24.55%)
Melhor negociação:
23.35 USD
Pior negociação:
-8.50 USD
Lucro bruto:
176.15 USD (19 357 pips)
Perda bruta:
-85.92 USD (10 277 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (12.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.80 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
74.27%
Depósito máximo carregado:
3.37%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
4.01
Negociações longas:
89 (53.29%)
Negociações curtas:
78 (46.71%)
Fator de lucro:
2.05
Valor esperado:
0.54 USD
Lucro médio:
1.40 USD
Perda média:
-2.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-22.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.49 USD (4)
Crescimento mensal:
4.95%
Previsão anual:
60.07%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.86 USD
Máximo:
22.49 USD (6.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.65% (22.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.49% (36.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|85
|NZDCAD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|44
|NZDCAD
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|4.4K
|NZDCAD
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.35 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +12.73 USD
Máxima perda consecutiva: -22.49 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
