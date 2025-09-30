- Wachstum
Trades insgesamt:
171
Gewinntrades:
128 (74.85%)
Verlusttrades:
43 (25.15%)
Bester Trade:
23.35 USD
Schlechtester Trade:
-8.50 USD
Bruttoprofit:
179.54 USD (19 846 pips)
Bruttoverlust:
-87.84 USD (10 513 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (12.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.80 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
74.27%
Max deposit load:
3.37%
Letzter Trade:
46 Minuten
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.08
Long-Positionen:
89 (52.05%)
Short-Positionen:
82 (47.95%)
Profit-Faktor:
2.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-22.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.49 USD (4)
Wachstum pro Monat :
5.30%
Jahresprognose:
64.36%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.86 USD
Maximaler:
22.49 USD (6.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.65% (22.49 USD)
Kapital:
9.49% (36.18 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|87
|NZDCAD
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|44
|NZDCAD
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|4.5K
|NZDCAD
|4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Bester Trade: +23.35 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.49 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live2
|7.00 × 1
