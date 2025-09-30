- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
167
盈利交易:
126 (75.44%)
亏损交易:
41 (24.55%)
最好交易:
23.35 USD
最差交易:
-8.50 USD
毛利:
176.15 USD (19 357 pips)
毛利亏损:
-85.92 USD (10 277 pips)
最大连续赢利:
16 (12.73 USD)
最大连续盈利:
24.80 USD (3)
夏普比率:
0.19
交易活动:
74.27%
最大入金加载:
3.37%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.01
长期交易:
89 (53.29%)
短期交易:
78 (46.71%)
利润因子:
2.05
预期回报:
0.54 USD
平均利润:
1.40 USD
平均损失:
-2.10 USD
最大连续失误:
4 (-22.49 USD)
最大连续亏损:
-22.49 USD (4)
每月增长:
4.95%
年度预测:
60.07%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.86 USD
最大值:
22.49 USD (6.65%)
相对跌幅:
结余:
6.65% (22.49 USD)
净值:
9.49% (36.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|85
|NZDCAD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|44
|NZDCAD
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|4.4K
|NZDCAD
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.35 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +12.73 USD
最大连续亏损: -22.49 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
28%
0
0
USD
USD
306
USD
USD
20
100%
167
75%
74%
2.05
0.54
USD
USD
9%
1:500