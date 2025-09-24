- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
348
利益トレード:
150 (43.10%)
損失トレード:
198 (56.90%)
ベストトレード:
196.39 USD
最悪のトレード:
-79.10 USD
総利益:
6 100.40 USD (618 205 pips)
総損失:
-4 661.84 USD (507 405 pips)
最大連続の勝ち:
9 (386.43 USD)
最大連続利益:
386.43 USD (9)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
79.27%
最大入金額:
16.49%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.38
長いトレード:
275 (79.02%)
短いトレード:
73 (20.98%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
4.13 USD
平均利益:
40.67 USD
平均損失:
-23.54 USD
最大連続の負け:
12 (-181.84 USD)
最大連続損失:
-275.60 USD (8)
月間成長:
-19.90%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
71.42 USD
最大の:
1 045.72 USD (30.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.88% (1 045.72 USD)
エクイティによる:
6.97% (105.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|290
|GBPJPY
|15
|USDJPY
|11
|NQ100.R
|9
|EURJPY
|9
|CHFJPY
|4
|GBPUSD
|3
|CADJPY
|3
|SP500.R
|3
|DJ30.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2K
|GBPJPY
|-104
|USDJPY
|-151
|NQ100.R
|-69
|EURJPY
|-77
|CHFJPY
|-31
|GBPUSD
|-2
|CADJPY
|-41
|SP500.R
|-79
|DJ30.R
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|180K
|GBPJPY
|-2.4K
|USDJPY
|-279
|NQ100.R
|-49K
|EURJPY
|-671
|CHFJPY
|-2.3K
|GBPUSD
|-88
|CADJPY
|-1.4K
|SP500.R
|-12K
|DJ30.R
|-39
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +196.39 USD
最悪のトレード: -79 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +386.43 USD
最大連続損失: -181.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
