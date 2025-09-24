- 成长
交易:
346
盈利交易:
149 (43.06%)
亏损交易:
197 (56.94%)
最好交易:
196.39 USD
最差交易:
-79.10 USD
毛利:
6 060.50 USD (614 205 pips)
毛利亏损:
-4 641.74 USD (505 405 pips)
最大连续赢利:
9 (386.43 USD)
最大连续盈利:
386.43 USD (9)
夏普比率:
0.14
交易活动:
79.27%
最大入金加载:
16.49%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.36
长期交易:
273 (78.90%)
短期交易:
73 (21.10%)
利润因子:
1.31
预期回报:
4.10 USD
平均利润:
40.67 USD
平均损失:
-23.56 USD
最大连续失误:
12 (-181.84 USD)
最大连续亏损:
-275.60 USD (8)
每月增长:
-21.63%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
71.42 USD
最大值:
1 045.72 USD (30.96%)
相对跌幅:
结余:
43.88% (1 045.72 USD)
净值:
6.97% (105.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|288
|GBPJPY
|15
|USDJPY
|11
|NQ100.R
|9
|EURJPY
|9
|CHFJPY
|4
|GBPUSD
|3
|CADJPY
|3
|SP500.R
|3
|DJ30.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2K
|GBPJPY
|-104
|USDJPY
|-151
|NQ100.R
|-69
|EURJPY
|-77
|CHFJPY
|-31
|GBPUSD
|-2
|CADJPY
|-41
|SP500.R
|-79
|DJ30.R
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|178K
|GBPJPY
|-2.4K
|USDJPY
|-279
|NQ100.R
|-49K
|EURJPY
|-671
|CHFJPY
|-2.3K
|GBPUSD
|-88
|CADJPY
|-1.4K
|SP500.R
|-12K
|DJ30.R
|-39
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +196.39 USD
最差交易: -79 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +386.43 USD
最大连续亏损: -181.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
没有评论
good luck
