Hasrul

Hasrul1610

Hasrul
0条评论
可靠性
25
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 219%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
346
盈利交易:
149 (43.06%)
亏损交易:
197 (56.94%)
最好交易:
196.39 USD
最差交易:
-79.10 USD
毛利:
6 060.50 USD (614 205 pips)
毛利亏损:
-4 641.74 USD (505 405 pips)
最大连续赢利:
9 (386.43 USD)
最大连续盈利:
386.43 USD (9)
夏普比率:
0.14
交易活动:
79.27%
最大入金加载:
16.49%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.36
长期交易:
273 (78.90%)
短期交易:
73 (21.10%)
利润因子:
1.31
预期回报:
4.10 USD
平均利润:
40.67 USD
平均损失:
-23.56 USD
最大连续失误:
12 (-181.84 USD)
最大连续亏损:
-275.60 USD (8)
每月增长:
-21.63%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
71.42 USD
最大值:
1 045.72 USD (30.96%)
相对跌幅:
结余:
43.88% (1 045.72 USD)
净值:
6.97% (105.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 288
GBPJPY 15
USDJPY 11
NQ100.R 9
EURJPY 9
CHFJPY 4
GBPUSD 3
CADJPY 3
SP500.R 3
DJ30.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2K
GBPJPY -104
USDJPY -151
NQ100.R -69
EURJPY -77
CHFJPY -31
GBPUSD -2
CADJPY -41
SP500.R -79
DJ30.R 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 178K
GBPJPY -2.4K
USDJPY -279
NQ100.R -49K
EURJPY -671
CHFJPY -2.3K
GBPUSD -88
CADJPY -1.4K
SP500.R -12K
DJ30.R -39
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +196.39 USD
最差交易: -79 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +386.43 USD
最大连续亏损: -181.84 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
290 更多...
没有评论
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.38% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 01:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 04:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 12:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 09:57
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 04:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.63% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 18:23 2025.09.24 18:23:08  

good luck

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载