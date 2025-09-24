СигналыРазделы
Hasrul1610
Hasrul

Hasrul1610

Hasrul
0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 230%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
344
Прибыльных трейдов:
149 (43.31%)
Убыточных трейдов:
195 (56.69%)
Лучший трейд:
196.39 USD
Худший трейд:
-79.10 USD
Общая прибыль:
6 060.50 USD (614 205 pips)
Общий убыток:
-4 601.05 USD (501 405 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (386.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
386.43 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
78.22%
Макс. загрузка депозита:
16.49%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.40
Длинных трейдов:
272 (79.07%)
Коротких трейдов:
72 (20.93%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
4.24 USD
Средняя прибыль:
40.67 USD
Средний убыток:
-23.60 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-181.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-275.60 USD (8)
Прирост в месяц:
-23.30%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
71.42 USD
Максимальная:
1 045.72 USD (30.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.88% (1 045.72 USD)
По эквити:
6.97% (105.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 286
GBPJPY 15
USDJPY 11
NQ100.R 9
EURJPY 9
CHFJPY 4
GBPUSD 3
CADJPY 3
SP500.R 3
DJ30.R 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2K
GBPJPY -104
USDJPY -151
NQ100.R -69
EURJPY -77
CHFJPY -31
GBPUSD -2
CADJPY -41
SP500.R -79
DJ30.R 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 182K
GBPJPY -2.4K
USDJPY -279
NQ100.R -49K
EURJPY -671
CHFJPY -2.3K
GBPUSD -88
CADJPY -1.4K
SP500.R -12K
DJ30.R -39
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +196.39 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +386.43 USD
Макс. убыток в серии: -181.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
еще 290...
Нет отзывов
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.38% of days out of 137 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 01:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 04:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 12:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 09:57
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.12% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 04:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.63% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 18:23 2025.09.24 18:23:08  

good luck

