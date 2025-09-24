- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
344
Прибыльных трейдов:
149 (43.31%)
Убыточных трейдов:
195 (56.69%)
Лучший трейд:
196.39 USD
Худший трейд:
-79.10 USD
Общая прибыль:
6 060.50 USD (614 205 pips)
Общий убыток:
-4 601.05 USD (501 405 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (386.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
386.43 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
78.22%
Макс. загрузка депозита:
16.49%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.40
Длинных трейдов:
272 (79.07%)
Коротких трейдов:
72 (20.93%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
4.24 USD
Средняя прибыль:
40.67 USD
Средний убыток:
-23.60 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-181.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-275.60 USD (8)
Прирост в месяц:
-23.30%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
71.42 USD
Максимальная:
1 045.72 USD (30.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.88% (1 045.72 USD)
По эквити:
6.97% (105.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|286
|GBPJPY
|15
|USDJPY
|11
|NQ100.R
|9
|EURJPY
|9
|CHFJPY
|4
|GBPUSD
|3
|CADJPY
|3
|SP500.R
|3
|DJ30.R
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2K
|GBPJPY
|-104
|USDJPY
|-151
|NQ100.R
|-69
|EURJPY
|-77
|CHFJPY
|-31
|GBPUSD
|-2
|CADJPY
|-41
|SP500.R
|-79
|DJ30.R
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|182K
|GBPJPY
|-2.4K
|USDJPY
|-279
|NQ100.R
|-49K
|EURJPY
|-671
|CHFJPY
|-2.3K
|GBPUSD
|-88
|CADJPY
|-1.4K
|SP500.R
|-12K
|DJ30.R
|-39
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +196.39 USD
Худший трейд: -79 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +386.43 USD
Макс. убыток в серии: -181.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
Нет отзывов
good luck
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
230%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
24
0%
344
43%
78%
1.31
4.24
USD
USD
44%
1:200